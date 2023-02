Sangiovanni col cuore spezzato: se n’è andata via per sempre

Il cantante Sangiovanni ha voluto condividere con i propri follower una notizia alquanto triste. Ecco cosa sta succedendo al fidanzato della professionista Giulia Stabile.

Sangiovanni è un giovane ragazzo, ma nonostante tutto è dotato di un grande talento nell’ambito della musica. Infatti quando si è presentato ai provini di Amici ha subito convinto i maestri di canto, soprattutto Rudy Zerbi. Le sue canzoni hanno sempre convinto il vasto pubblico al punto tale da arrivare in finale, ma battuto dalla fidanzata Giulia.

Nonostante Giulia abbia portato a casa la coppa della vittoria, Sangiovanni ha ottenuto vari riconoscimenti dalla critica. Ciò gli ha dato la giusta carica a rimboccarsi le maniche e a studiare per perfezionare la sua tecnica. Una volta spente le telecamere si è esibito sul palco del teatro dell’Ariston con la canzone intitolata Farfalle.

Nel giro di poco tempo è stato il brano più ascoltato su tutte le piattaforme, chiaro segno che la sua musica non smette mai di entusiasmare. Domenica scorsa è stato contattato da Maria De Filippi per ricoprire il ruolo di giudice delle esibizioni canore con Beppe Vessicchio. Grazie al loro giudizio Wax ha avuto la prima posizione in classifica.

In queste ore ha voluto condividere una notizia triste. I follower si sono preoccupati, dunque hanno iniziato a fare delle domande. Per fortuna hanno subito intuito la risposta leggendo le sue parole attraverso una Instagram story.

“Vola libera come una farfalla”

Qualcuno ha pensato, leggendo le prime righe, che avesse fatto riferimento alla sua relazione con Giulia, ma non è assolutamente così. La loro love story procede a gonfie vele, in quanto l’uno può contare sull’altra anche in momenti tristi come quello che sta vivendo il cantante.

Ha rivolto un dolce pensiero a una persona che è andata via: “Voglio che sappiate che per qualsiasi cosa ci sono, contate su di me. Ciao Anna”. Poi ha condiviso anche il post di una pagina Instagram, I_sognidianna_odv, dove si spiega un progetto interessante con un bellissimo logo: “La lettera A, la farfalla e il colore arancione…Farfalle di Sangiovanni…la A di Anna…l’arancione per chi non lo sapesse era il suo colore preferito”.

Post di Sangiovanni – Fonte Instagram – Youbee.it

Il sogni di Anna, grandi progetti per il futuro

Nel post si può leggere ancora: “Ora Annina ha un logo tutto suo e, conoscendoti, chissà quanto sarai elettrizzata per questa nuova avventura…e adesso tutti uniti per realizzare grandi progetti“.

E’ chiaro che ci sono in cantiere tanti progetti utili per il prossimo. Perché Sangio ha a cuore la faccenda? Perché Anna amava i suoi brani, soprattutto quello del Festival di Sanremo 2022.