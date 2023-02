Grande Fratello Vip, regia costretta a censurare: Antonino se l’è fatto scappare di bocca

Grande Fratello Vip 7, Antonino Spinalbese ha aperto un po’ troppo il rubinetto. E la regia corre ai ripari.

Nel corso della settima edizione, ancora in onda, del noto reality di Canale 5, Alfonso Signorini ha avuto non poche gatte dal pelare. Dopo il caso di Marco Bellavia, del quale si parla ancora, altri episodi di bullismo, diatribe accese di concorrenti e bestemmie, lo hanno mandato in tilt. Tante le nuove entrate, così come le uscite di scena dalla Casa più spiata d’Italia.

Tra i concorrenti storici di questa settima edizione, c’è indubbiamente Antonino Spinalbese. Tra l’altro il suo nome è stato fatto tra i primi, già la scorsa estate, quando in Rete si iniziava a parlare dei nuovi concorrenti. Ciò non aveva reso particolarmente felice Belen Rodriguez, la sua storica ex.

La showgirl argentina temeva infatti che l’uomo, magari pungolato dallo stesso conduttore, volesse parlare della loro passata relazione. Anche Cecilia e altri familiari non l’hanno affatto presa bene. L’hair stylist spezzino si è molto distinto per la sua bellezza e il suo fascino a dir poco magnetico. Non per nulla ha infanto non pochi cuori all’interno del programma.

Lui era uscito momentaneamente

Oltre a Ginevra Lamborghini, con la quale ha instaurato un rapporto decisamente speciale, ha avuto pure una liason con la bellissima Oriana Marzoli. Con quest’ultima è finita malissimo e ora volano stracci tra di loro. Lui le ha addirittura confessato che aveva pensato di denunciarla per via di alcune affermazioni fatte dalla donna sul suo conto.

Tale pensiero era balenato nella sua mente quando era uscito momentaneamente del gioco a causa di alcuni problemi di salute. In quel periodo, come prevederebbe il regolamento del GF, lui doveva restare isolato. Ciò è previsto al fine di non subire pressione esterne e di non venire a conoscenza di come i telespettatori vedono la trasmissione. Dunque le loro opinioni e i loro commenti sui concorrenti.

Antonella lo ha smascherato

Sta di fatto che l’uomo, una volta che è ritornato nella Casa, avrebbe aperto il rubinetto, facendo importanti rivelazioni. I fan della trasmissione sono rimasti sconvolti, perché ciò ha fatto intendere loro che forse lui non aveva compiuto il famoso isolamento. Che cosa avrebbe spifferato?

In poche parole che Micol Incorvaia, sorella della più famosa Clizia, sarebbe la preferita del pubblico. Tuttavia a casa non abbiamo visto lo stesso Spinalbese parlarne, ma è stata Antonella Fiordelisi a svelarlo in un momento di mero relax. E ora molti utenti si chiedono se Alfonso Signorini cercherà in qualche maniera di salvare il salvabile.