Federica Nargi, come ha conciato le figlie per Carnevale: altro che da principesse!

La splendida Federica Nargi ha conciato per le feste le sue adorate figlie. I loro look carnevaleschi.

L’ex velina da molti anni è felicemente sposata con il calciatore Alessandro Matri. I due sono ancora oggi unitissimi e molto innamorati. Hanno messo al mondo due bambine di nome Sofia e Beatrice. Ad assomigliare particolarmente alla mamma è la primogenita, mentre la seconda somiglierebbe maggiormente al suo tanto celebre papà.

La loro mamma, dopo aver lasciato il bancone di Striscia che le ha donato moltissima notorietà, ha lavorato per tantissime case di Moda. Inoltre insieme all’ex collega di Striscia Costanza Caracciolo, ha partecipato alla prima edizione di Pechino Express. Pur non lasciando il suo lavoro nella Moda, si è cimentata anche nel settore attoriale.

L’abbiamo infatti vista operare sia per il Grande che per il Piccolo Schermo, in pellicole e film di successo, tra cui citiamo I Fantastici 4+4 e Il Bello Delle Donne… Alcuni Anni Dopo. Nonostante tenga tantissimo al lavoro, Federica cerca di essere una mamma molto presente. Lei dal canto suo, come ha rivelato nel corso di un’intervista, non si dispiace affatto come genitrice. Tuttavia sostiene di aver ancora tanto da imparare.

Il look carnevalesco pensato per le figlie

Chiede dunque consiglio anche alla suocera ed alle sue amiche, oltre che alla sua adorata madre. In ogni caso è veramente convinta che fare la genitrice sia qualcosa di naturale e che non esista un manuale da seguire alla lettera. E in occasione del Carnevale, che è una festa che piace moltissimo anche ai bambini, ovviamente si è molto divertita a pensare al look delle sue creature.

Essendo una persona molto attenta alla Moda, ha cercato di seguire le tendenze anche in tale frangente. Il risultato ottenuto è decisamente convincente e le fotografie pubblicate sul suo Profilo Ufficiale Instagram ne sono una lampante conferma. Un vero e proprio boom di like e commenti più che lusinghieri per le sue bellissime bambine in versione carnevalesca.

Splendide in versione Merc0ledì Addams

Anche la Nargi ha seguito con interesse la serie di Tim Burton dedicata alla figura di Mercoledì Addams. E così ha pensato bene di pettinare e vestire le figlie proprio come tale personaggio. Dunque look total black, ora opaco, ora più lucido. Balze e abiti accollatissimi. Trucco decisamente dark e le famose treccine con tanto di bella frangetta. Splendide!

Sofia e Beatrice si sono molto divertite a posare per gli scatti, realizzati dalla loro splendida mamma. E molte showgirl del mondo dello spettacolo hanno voluto complimentarsi con loro, oltre che con Federica, per la buona riuscita del travestimento. Tra di loro abbiamo trovato Melissa Satta ed Elisabetta Gregoraci.