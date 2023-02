Uomini e Donne, il web fa un’insinuazione pesantissima: “Gianni è innamorato di Armando”

Uomini e Donne, sui Social nelle ultime ore non si fa che parlare d’altro! L’opinionista della De Filippi pazzo d’amore per il cavaliere? La potente insinuazione.

Da tantissimi anni il ballerino fa parte del team lavorativo della mitica Queen Mary. Affianca la carismatica amica e collega Tina Cipollari nel ruolo di opinionista. È diventato quindi, così come la vamp, uno dei grandi protagonisti del dating show di Canale 5, che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio.

Il fatto di essere pressoché costantemente sul Piccolo Schermo, ha permesso a Sperti di restare costantemente sulla cresta dell’onda. Non per nulla è seguitissimo sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Qui ama, sia attraverso la condivisione di post che il caricamento di Storie, mostrarsi nel suo privato.

Lo abbiamo infatti visto in compagnia della sua adorata e bellissima sorella o dei suoi amori di pelo. O ancora durante le sue lunghe vacanze estive, per cui aveva creato un vero e proprio diario fatto di immagini. Inoltre, quando gli impegni sia personali che professionali glielo consentono, ama intrattenersi per quattro chiacchiere coi suoi estimatori.

Chiacchieratissimo per il suo privato

Talora permette loro di rivolgergli qualche domanda. Molti di esse risultano particolarmente impertinenti e pepate. Quando poi vertono sulla sua vita privata e sentimentale, lui tende a chiudersi a riccio. Dopo la fine del suo matrimonio con Paola Barale e qualche breve storia, lui non ha più avuto liason degne di nota.

Si professa single e sostiene di stare bene così. Sono anche cominciate a farsi strada sul Web alcune voci che parlerebbero di una sua presunta omosessualità. E ora ne è giunta un’altra decisamente forte, che lo vorrebbe follemente innamorato di Armando Incarnato. A sostenerlo sarebbero alcuni utenti.

La nuova lite con il cavaliere

Dopo l’ennesima e infuocata lite tra i due, durante una registrazione di Uomini e Donne, nella quale sono volati stracci, molti hanno iniziato a fare tale ipotesi. Si tratta tuttavia solo di un chiacchiericcio, che comunque sta facendo molta strada sul Web. Il cavaliere, che ha nuovamente cambiato look a livello di chiome, dandoci un bel taglio, ha anche lanciato una pesante accusa a Gianni.

In poche parole ha sostenuto che Sperti si comporti in modo molto differente a telecamere spente e nella sua quotidianità. L’opinionista a quel punto si è molto infervorato e si è pure alzato in piedi quando Incarnato gli ha lanciato tale accusa. E ora che farà Queen Mary? Cercherà di metterci una pezza e di far trovare un punto d’incontro ai due?