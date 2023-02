Stefania Orlando, perché ha liquidato il marito: “Arrivati a questa scelta perché…” | Triste retroscena dopo anni

La showgirl Stefania Orlando a ruota libera sul suo secondo ex marito. I motivi dell’inaspettato addio.

Alla fine si sono detti addio dopo una lunga crisi che li ha tristemente colpiti. Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi si sono lasciati. La notizia ha spezzato letteralmente il cuore in mille pezzi dei fan della donna e della sua band. Stiamo parlando degli Orlando Furiosi. Lui ha svolto il ruolo di chitarrista del gruppo.

Dunque a unirli, oltre a un grande amore, è stata anche l’immensa passione per il mondo delle sette note. Sono stati insieme ben 15 anni, di cui 11 di convivenza. In primis erano grandi amici e solo dopo si sono innamorati, in seguito anche ad un lungo corteggiamento da parte dell’uomo.

Il momento preciso in cui la coppia ha iniziato a mostrare i primi cedimenti, è avvenuto dopo la partecipazione della donna al Grande Fratello Vip. Ne ha parlato la stessa nel corso di una sua intervista. Lei aveva raccontato in quel frangente che il ritorno alla normalità dopo un periodo di reclusione all’interno della Casa più spiata d’Italia, era stato davvero molto difficile.

Tutta colpa del GF Vip?

Anzi, ciò l’aveva letteralmente distrutta. Nonostante ciò il marito, si è rivelato, a sua detta, un angelo. Inoltre ha saputo aspettarla. Sta di fatto che lei, da quel momento non è più stata la stessa e che quindi la coppia abbia faticato a proseguire in maniera serena e felice la loro liason. Una liason che si è conclusa, nonostante il dolore, lasciando in ogni caso tanto affetto e stima nei loro cuori.

Lo ha dimostrato anche la decisione di Simone di riprendere il messaggio lasciato sui Social dalla sua ex moglie, dove annunciava ufficialmente la loro separazione. Almeno questo ha fatto tirare un piccolo sospiro di sollievo ai fan, che comunque sono molto addolorati per la fine del secondo matrimonio della loro beniamina.

Una scelta dolorosa

Ricordiamo infatti che la donna, in passato è già stata sposata con il noto attore Andrea Roncato. Anche con lui è rimasta in ottimi rapporti. In ogni caso la Orlando non ha voluto rivelare i reali motivi che alla fine l’hanno indotta a dire addio a Simone. Ha inoltre chiesto a tutti quanti di non fare l’errore di cadere in facili e inutili illazioni.

E se lo ha fatto è perché, come ha lei stessa ben sottolineato, quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi. Inoltre la showgirl ha rivelato che la decisione di concludere il matrimonio è arrivata dopo una grande riflessione da parte di entrambi. Dunque non possiamo di certo dire che si tratti del classico fulmine a ciel sereno per chi è da tempo vicino alla coppia nel privato.