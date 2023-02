Ornella Muti, chi è il padre biologico della figlia Naike: “Abbiamo scoperto che…”

Ornella Muti e la sua bellissima figlia primogenita Naike Rivelli. La verità su papà biologico della donna.

Indubbiamente la divina attrice, ancora oggi amatissima dal grande pubblico, ha un rapporto speciale con la sua primogenita. Le due vivono insieme e appaiono decisamente complici e affiatate. Tantopiù che è proprio mamma Ornella che realizza sia gli scatti che i video, molti dei quali senza veli, della sua sensuale figliola.

Naike è una cantante e un’attivista. È vegana e sogna per tutti quanti una vita green. Ama lo sport ed è una grande appassionata di yoga. Una passione che quanto pare condivide con Ornella, che all’anagrafe è iscritta come Francesca Rivelli. Ed è dunque questo uno dei suoi grandi segreti di bellezza.

Non per nulla pare che per lei il tempo si sia fermato da molti anni. Madre e figlia sono praticamente due gocce d’acqua a livello estetico. E infatti sono molto apprezzate dal grande pubblico italiano, anche in nome del loro ingente fascino. Sta di fatto che molti hanno iniziato a chiedersi, vinti dalla curiosità, chi sia il papà biologico di Naike.

Naike alla ricerca del suo vero padre

Lei ha il cognome della mamma, che non ha mai voluto rivelarle il nome dell’uomo con il quale l’ha messa al mondo. Tuttavia la ragazza è cresciuta con il secondo marito della madre, al quale è molto legata e che considera il suo vero papà. Stiamo parlando di Federico Facchinetti.

Con lui Ornella ha creato una nuova famiglia, dando alla luce Carolina e Andrea. In ogni caso Naike ha un certo punto della sua esistenza, ha deciso di scoprire chi sia suo padre dal punto di vista biologico. E così ha pensato di darsi da fare in tale direzione. Dal momento che Ornella ha avuto in passato una relazione con José Louis Bermùdez De Castro, ha deciso di avvicinarsi a lui.

Niente di fatto ma lei è serena

Lo ha frequentato per un po’, esponendogli le sue perplessità. Alla fine si sono sottoposti al test del DNA, che è risultato negativo. Dunque il padre non è lui. Lo ha raccontato la giovane a Paola Perego, durante una puntata di Non Disturbare. Alla fine Naike ha deciso di gettare la spugna e di non proseguire nella sua ricerca, tra l’altro più che legittima.

Oggi è una donna serena e mamma di un figlio già grandicello. Si è ritagliata uno spazio all’interno del vasto mondo dello spettacolo italiano e può contare sempre e comunque sul sostegno e sull’amore di mamma Ornella. Inoltre, come ha più volte lei stessa ribadito, ha avuto la fortuna di avere un papà adottivo come Facchinetti che l’ha cresciuta. E tutto ciò le scalda tanto il cuore.