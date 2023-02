“Vi sbattono tutti fuori”: Antonino Spinalbese lancia il brutale attacco

Antonino Spianalbese non è riuscito a trattenersi e così ha espresso un suo pensiero alquanto crudo. Ecco chi sono i destinatari delle sue parole.

Antonino Spinalbese è entrato nella casa fin dal primo giorno e da allora si è messo in gioco totalmente nel gruppo. I fan speravano in una love story con Ginevra Lamborghini, la quale poi è andata via in seguito a una frase pronunciata ai danni di Marco Bellavia. Nonostante siano passati mesi dalla sua squalifica, qualcuno crede che si saranno una possibilità quando lui uscirà.

Subito dopo si è avvicinato a Giaele De Donà, però non sono mai andati oltre perché lei ha un marito che la attende a casa. In un secondo momento Oriana Marzoli ha alterato gli equilibri del gruppo. Si è lasciata andare sotto le coperte con Antonino che poi ha deciso di indietreggiare. Il motivo? Una frase detta sulla figlia che a parer suo è stata del tutto inopportuna.

Ora è al centro delle polemiche per via di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il ragazzo non sopporta l’amicizia che lei ha con l’ex di Belen Rodriguez, quindi non mancano le discussioni. Antonino si è sempre dichiarato estraneo ai loro problemi di coppia, ma nonostante tutto è impossibile non coinvolgerlo.

In queste ore, nel pieno di una conversazione con il suo gruppo, si è rivolto alle persone in nomination. Ha espresso un pensiero alquanto tagliente che non è passato inosservato. Subito sono arrivate le repliche.

“Avete perso”

Antonino, Nikita Pelizon, Antonella e Andrea Maestrelli sono al televoto. Nel gruppo stavano conversando piacevolmente quando a un certo punto l’hairstylist milanese ha esordito ricordando che verranno sbattuti tutti fuori dalla casa. Antonella lo ha ringraziato per averle fatto ricordare di essere a rischio. In compenso si è dichiarata contenta per ciò che le ha regalato il reality.

Non sono mancati dei commenti in cui si dà ragione ad Antonino: “Come dare torto ad Antonino” e “Finalmente qualcuno ha detto la verità”. Un utente social ha insinuato che probabilmente lo sta facendo per un motivo preciso: “Antonino è convinto di uscire, sta buttando fuori tutto ciò che pensa. O dice adesso le cose o mai più“.

Antonino abbandona la casa

L’utente social non ha avuto tutti i torti. Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 Antonino ha dovuto abbandonare la casa perché non ha superato il televoto. Alfonso Signorini ha permesso ad Antonella di trascorrere gli ultimi minuti insieme senza essere ripresi dalle telecamere.

Non ha nascosto la gioia di dover lasciare la casa dopo 5 mesi, anche perché non vede l’ora di abbracciare la figlia Luna Marì. Sicuramente adesso gli equilibri della casa saranno nuovamente alterati.