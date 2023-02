Flavio Briatore senza filtri su Elisabetta Gregoraci: “Lì ho capito che era…”

A distanza di svariati anni dal loro matrimonio, Flavio Briatore ritorna a parlare della sua celebre ex moglie.

Sono stati una coppia molto amata dagli italiani e per molte donne la loro liason è stata una vera e propria favola. Poi l’incanto tra Elisabetta e Flavio si è rotto, lasciando il classico amaro in bocca ai più. I due erano apparsi sempre innamoratissimi e molto uniti. Avevano poi messo al mondo un figlio, oggi un giovane adolescente.

Stiamo parlando di Nathan Falco. Il ragazzino, oggi 12enne, appare sovente sui Social, in particolare su Instagram, insieme ai suoi celebri genitori. Da quando si sono separati lui vive con la mamma. In ogni caso può comunque contare sulla presenza del suo papà all’interno della sua vita.

Tra l’altro Elisabetta e Flavio, soprattutto per il bene della creatura che hanno in comune, sono rimasti in ottimi rapporti. Si vogliono molto bene e si stimano a vicenda. Si frequentano con assiduità e trascorrono le vacanze sia estive che natalizie insieme. Tra l’altro è stato proprio lui ad organizzare la più recente festa di compleanno per lei.

Nessun ritorno di fiamma tra di loro

Gli scatti del party, divenuti in men che non si dica virali, li avevano raffigurati particolarmente vicini e complici. E così ha rincominciato a farsi in strada in Rete la ghiotta possibilità di un loro possibile ritorno di fiamma. Tutto ciò è stato prontamente smentito da entrambi. In ogni caso i rispettivi fan continuano a sognare in tale direzione.

Tuttavia lei, dal punto di vista sentimentale, si è rifatta una vita con il più giovane Giulio Fratini. I due fanno sul serio e ci sono già state le presentazioni ufficiali in famiglia. Ben più riservato è Flavio, che, a quanto pare, non ha ancora una nuova compagna. O, per lo meno, non ha ancora voluto rendere pubblica la sua identità.

La rivelazione su Elisabetta

Ritornando a parlare di Elisabetta, oggi lanciatissima non solo come showgirl, ma anche come attrice, Briatore, durante una sua intervista per Il Corriere Della Sera, è voluto ritornare a parlare del suo legame con lei. Quando il giornalista gli ha chiesto che cosa avrebbe aggiunto la donna alla sua vita, lui non ha avuto alcun dubbio in merito.

“Più serenità. E un bimbo che adoriamo. Una famiglia che non avevo”, questa è stata la sua esaustiva risposta. Ha poi aggiunto che Ely, avrebbe portato all’interno della sua esistenza ordine. Lei ha saputo stargli vicino quando è stato male. Ed è lì che l’uomo ha capito che era la donna giusta con cui fare sul serio.