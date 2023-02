Giaele De Donà, una coinquilina se lo lascia proprio sfuggire: “Vuole andare a letto con…”

È ancora bufera all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ora nel mirino c’è nuovamente Giaele. Forti insinuazioni su di lei.

Il padre di tutti i reality in versione vip quest’anno ha dato indubbiamente molti spunti per far parlare a lungo di sé. Per Alfonso Signorini, il suo carismatico conduttore, ci sono state moltissime gatte da pelare fin dalle primissime battute di quest’edizione. Primo fra tutti il caso di Marco Bellavia, che fa ancora molto chiacchierare di sé a distanza di mesi.

In secundis altri casi di bullismo e squalifiche a iosa. E che dire delle numerosissime diatribe, decisamente accese e infervorate fra i vari concorrenti? Volano stracci e parole di troppo. Non sono mancate nemmeno le parolacce e una bestemmia che è costata l’immediata uscita dalla Casa, non appena ci aveva messo piede, a Riccardo Fogli.

Tuttavia i più grandi veleni sono spesso scaturiti dalle gelosie e dalle antipatie tra donne. E ora pare che nel mirino di alcune pesanti accuse ci sia la bella Giaele De Donà. L’influencer ha fatto molto parlare di sé per la sua visione dell’amore libero. È sposata con un uomo più grande di lei, a quanto pare molto ricco, del quale sovente parla.

Ha suscitato l’antipatia di un’altra gieffina

Molte volte ha dimostrato un certo interesse, se non una vera e propria attrazione, nei confronti di alcuni gieffini. Particolarmente apprezzato in tale direzione è Antonino Spinalbese, che è considerato il bello in assoluto di questa settima edizione del padre di tutti i reality. Non per nulla l’hair stylist spezzino ha infranto molti cuori, fra cui quello della bellissima Oriana Marzoli.

Nonostante Giaele sia sovente criticata all’interno della Casa è rimasta ancora in gioco. E ciò ha fatto crescere ancora di più l’antipatia nei suoi confronti da parte di un’altra coinquilina. Del resto, se lei non è ancora uscita, è perché piace molto ai telespettatori, visto che sono loro a decidere chi eliminare tramite il televoto.

Antonella e la sua forte accusa

A inveire e a sparlare della De Donà nelle ultime ore è stata la Fiordelisi, che tra l’altro è una delle favorite per la vittoria finale. La schermitrice, che ha vissuto e sta tutt’ora vivendo una storia d’amore alquanto travagliata all’interno della Casa con Edoardo Donnamaria, non ha di certo i classici peli sulla lingua.

E così non si è fatta alcun problema a sostenere che Giaele, nonostante sia sposata, voglia andare a letto con tutti quanti. Inoltre ha rimarcato il fatto che sia una persona falsa e che ami tanto fare la vittima. Come reagirà Signorini a tali insinuazioni? Vorrà tirare in ballo nuovamente la questione o forse cercherà di stemperare la situazione già molto tesa?