“Belen fuori”: voci clamorose sul destino a Mediaset della conduttrice

Notizia che ha dell’incredibile per i fan della splendida showgirl argentina. Fuori da un progetto Mediaset.

Belen è da tempo considerata una vera e propria diva nel nostro Paese. Donna bellissima e sensuale, nonché dotata di un fisico mozzafiato, fa letteralmente girare la testa agli italiani. Conduttrice molto apprezzata, ha anche dimostrato di possedere notevoli doti canore. Nonostante sia molto impegnata con il lavoro è riuscita a crearsi una famiglia tutta sua.

Da tempo è mamma di due bambini. Stiamo parlando dio Santiago, che oggi è piuttosto grandicello, e della piccola Luna Marì. Il primogenito è nato dalla sua unione con il marito Stefano De Martino, con il quale è ritornata a fare coppia fissa. La secondogenita l’ha messa al mondo con Antonino Spinalbese, attualmente in forza al GF Vip 7.

Chiaramente il fatto che l’uomo sia costantemente sotto i riflettori all’interno del padre di tutti i reality ha riportato agli onori della cronaca rosa il chiacchiericcio relativo alla loro passata storia d’amore. Ed è proprio per questo motivo che lei non ha mai visto di buon occhio questa sua esperienza.

Lanciatissima in TV

In ogni caso Belen ha speso belle parole per lui in veste di papà. Tuttavia ha avuto modo di parlare benissimo pure di Stefano, non solo come compagno di vita, ma anche come genitore. Lui oggi è lanciatissimo come showman e testimonial di svariati marchi. I due sono talmente impegnati, per lo più con la TV, che il giorno di San Valentino non l’hanno potuto trascorrete insieme.

Del resto lei si trovava negli studi Mediaset per una nuova puntata de Le Iene. Tenerissimo in tale direzione il video Social dove si vede Luna Marì che segue con gioia e interesse la sua mamma sul Piccolo Schermo. Certamente la guarderà non solo quando conduce il programma di Italia 1, ma anche gli altri,. Peccato che in uno di grande successo lei potrebbe non esserci più. Ed è il Caos!

Fuori Belen, al suo posto la Stabile

Secondo Anticipazioni TV la Rodriguez potrebbe non essere più presente come conduttrice nella prossima edizione di Tu Si Que Vales. Il suo posto potrebbe essere preso dalla ballerina Giulia Stabile. La ragazza tra l’altro è già stata presente in tempi recenti allo stesso programma in qualità di giovane mascotte.

Ad affiancare in tale direzione la fidanzata di Sangiovanni, ci sarebbe il ballerino Marcello Sacchetta. Ad Allessio Sakara e Martin Castrogiovanni sarà riservato il ruolo di opinionisti e di assistenti. Nessun cambio previsto al momento in giuria, sebbene si mormori della possibile assenza di Teo Mammuccari. Il motivo? Altri suoi impegni sulle Reti Mediaset.