Federico Fashion Style, come si è conciato per Carnevale: i commenti sono tutti bruttissimi

Federico Fashion Style è di nuovo al centro dell’attenzione per via di una foto pubblicata qualche giorno fa su Instagram. Non sono mancate le critiche.

Federico Lauro, noto come Federico Fashion Style, è il parrucchiere più amato dalle donne del mondo dello spettacolo italiano. Basta pensare che nel suo salone si recano donne di una certa notorietà come Valeria Marini e Giulia De Lellis. La prima, per esempio, è stata l’ospite d’onore della festa organizzata in un locale a Napoli prima dell’avvento del Natale.

Oltre a dilettarsi con le forbici, è anche presente nel piccolo schermo in alcuni programmi televisivi. Barbara D’Urso l’ha invitato a La Pupa e il Secchione – Lo show in qualità di giudice con Soleil Sorge e Antonella Elia. I telespettatori ricorderanno senza dubbio il suo essere diretto, senza l’utilizzo di filtri per esporre i propri pensieri.

Per quanto riguarda la vita privata dopo anni di relazione con la madre della figlia, Letizia Porcu, hanno messo la parola fine per una serie di incomprensioni. Sui siti dedicati al gossip è stato pubblicato di tutto sul suo conto. Alessandro Rosica, l’investigatore social, aveva riferito che la donna non accettasse più la seconda vita di lui.

Proprio per questo motivo Federico aveva riferito di fare ricorso alle vie legali. Adesso si sta parlando nuovamente di lui in seguito alla pubblicazione di una foto sul suo profilo Instagram. Le critiche non sono mancate.

“Chiamatemi Superman”

Un giorno fa il parrucchiere dei Vip ha condiviso uno scatto in cui compare travestito da Superman. Sicuramente avrà trascorso una piacevole serata, soprattutto dopo il periodo buio vissuto per la separazione. Ha ricevuto tantissimi complimenti dai follower, anche se qualcuno si è lasciato andare in un commento negativo.

“Prova con Wonder Woman”, “Ti dovevi vestire da Barbie”, “Il personaggio meno adatto” e tanti altri ancora si possono leggere nei commenti del post. Per fortuna dalla sua parte ha sempre qualcuno che lo difende: “Quanta ignoranza e cattiveria. Giudicate la maturità di una persona solo perché si veste da Carnevale?…Fatevi una vita”.

Festa pazzesca per la figlia

Federico ha voluto organizzare un fantastico party per il sesto compleanno di Sophie Maelle. Ha curato ogni minimo dettaglio. Infatti è stato un vero e proprio successo.

Il tema della festa? Lilo & Stitch, ovvero quella preferito della piccola. Tra gli invitati c’era anche la Marini, l’amica e cliente di sempre di Federico. Ciò conferma che lui è l’indiscusso re dei party.