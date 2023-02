Minacce di morte e offese: volto Mediaset terrorizzata | Il motivo è assurdo

Il noto volto Mediaset è, letteralmente terrorizzata, minacce di morte e offese per un motivo assurdo. Mediaset prenderà provvedimenti per salvare il protagonista della storia?

Non sempre la notorietà porta solo “cose buone”, purtroppo come in tutte le cose c’è sempre l’altro lato della medaglia. Ne sa qualcosa questo volto noto Mediaset, ad oggi totalmente terrorizzata. Ricevere minacce di morte e offese per questo motivo assurdo è veramente ridicolo.

Le minacce di morte per un motivo assurdo

Dopo l’annuncio della morte di Maurizio Costanzo, avvenuta oggi 24 febbraio, l’emittente televisiva Mediaset, si è “messa in lutto”. Il noto giornalista di 84 anni, era una colonna portante per il noto gruppo, il quale ha deciso di cambiare palinsesto per rispetto al suo “grande eroe”.

Oggi per esempio è stata sospesa la trasmissione Uomini e Donne, attualmente il palinsesto è in continuo aggiornamento. I capi di Mediaset, stanno decidendo quale sia la strategia migliore per omaggiare un grande della televisione come Costanzo. Non si sa, se anche la puntata di sabato sera di C’è posta per te, verrà sospesa.

Oggi la notizia della morte di Maurizio è arrivata in diretta per molti programmi che erano regolarmente in corso. La reazione di tutti, dalla Palombelli a Sgarbi, è stata devastante, sono tutti sconvolti per la perdita.

Volto Mediaset terrorizzata

I telespettatori più “malati”, sono quelli che non sanno distinguere la finzione, come può essere la permanenza all’interno della casa del Grande Fratello, con la vita reale. Quando si supera quel confine, quando non si ha una vita soddisfacente, si diventa haters. Questi soggetti odiano tutto e tutti, si sentono in diritto di dare la propria opinione, senza pensare che dietro quello schermo ci sono essere umani che leggono. Questo è quello che sta succedendo ad un noto volto Mediaset, Ginevra Lamborghini, la quale sta vivendo un periodo drammatico.

La sorella di Elektra, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni in merito ai suoi ex colleghi gieffini, durante l’ultima puntata di Casa Chi. Questi commenti le sarebbero stati fatali. In quanto da allora ha ricevuto continue minacce di morte e offese.

Ecco cosa ha dichiarato in merito: “A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all’interno della Casa, sui quali ho dato un mio parere opinabile, potete essere d’accordo e non d’accordo e argomentarlo come volete. Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo”.

Ginevra Lamborghini è scioccata da questa situazione che ha descritto come molto grave, ha dichiarato che prenderà provvedimenti e che: “Il Grande Fratello è un gioco ma spesso vedo e sento cose che vanno oltre e che sono inaccettabili per chiunque”.