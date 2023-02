Francesco Totti e Noemi Bocchi, piomba su di loro la triste notizia: “Soffro di…”

Triste notizia per la coppia di “fidanzatini” formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi. Una terribile verità li metterà veramente a dura prova. Riusciranno a resistere?

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno ricevuto una terribile verità, che potrebbe incrinare il rapporto tra i due. Dopo aver saputo di cosa soffre, la nuova coppia, riuscirà a superare la prova del tempo?

Brutto momento per Totti e Bocchi

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non è nata proprio sotto una buona stella. Diciamo che i due amanti hanno dovuto sfidare tutto e tutti per poter stare insieme. La separazione dai loro rispettivi ex coniugi, il rapporto con i figli, i commenti dei fan, i dispetti prima dell’udienza di divorzio. Insomma, anche la coppia più innamorata potrebbe pensare: ” Ma chi me l’ha fatto fare?”.

Pare che i due invece siano più innamorati che mai, stanno iniziando a costruire le basi per quella che sarà la loro vita insieme. A quanto pare, se i rispettivi ex partner non li sopportano, i figli avuti dai precedenti matrimoni invece sembrano andare d’amore e d’accordo. Francesco e Noemi hanno iniziato a convivere stabilmente nella loro casa a Roma e il rapporto idilliaco dei primi giorni sta procedendo a “gonfie vele”. Lo conferma anche la dolce mini vacanza che si sono concessi per San Valentino, sembravano proprio due liceali al primo amore.

La triste notizia che ha fatto disperare “Er Pupone”

La nuova fidanzata di Francesco Totti, Noemi Bocchi ha da poco reso il suo profilo Instagram pubblico e ha postato un’amara verità. La triste notizia riguarda lei, la quale ha condiviso con i suoi fan la terribile scoperta. Ecco di cosa soffre Noemi.

Noemi Bocchi ha scoperto di essere affetta da una dolorosa patologia, stiamo parlando della diastasi addominale. Questa malattia può subentrare dopo una gravidanza e in pratica si verifica quando il lembo della parte sinistra si distacca eccessivamente da quella destra dell’addome. Questa situazione provoca diverse conseguenze, tra cui difficoltà nella digestione, dolori alla schiena, nausea, dolori addominale e molto altro.

La Bocchi ha raccontato di averlo scoperto attraverso: ” …i gruppi Facebook in cui ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne. Questa cosa mi ha colpito molto: Donne che si sostengono per superare un malessere non capito né dalle famiglie, né dalla società. Un intervento che passa come estetico, ma di estetico ha ben poco”.

Al fondo del suo lungo sfogo, Francesco Totti le ha risposto che lui gli starà vicino e ha terminato la frase con due cuori rossi.