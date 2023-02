Amici cancellato: ora che non c’è più Maurizio Maria si ‘ritira’

Maurizio non c’è più e Maria si ritira, è in corso il caos dopo la sua morte. Amici cancellato, che sorte avranno i programmi condotti da Maria De Filippi?

Maurizio Costanzo è morto da un giorno ed è subito caos nel palinsesto. Amici cancellato, Maria si ritira. Cosa succederà alla De Filippi adesso che Maurizio non c’è più? Sicuramente le cose non saranno più come prima.

Maurizio non c’è più, per Maria cambierà tutto

Ieri, 24 febbraio 2023, è morto nella clinica romana in cui era ricoverato da un po’, Maurizio Costanzo. Il noto conduttore, giornalista e scrittore si è spento a 84 anni, lasciando tutti sotto shock. Aveva subito da poco un piccolo intervento come dichiarato dalla moglie, ma stava bene, nessuno si sarebbe mai aspettato questo tragico epilogo.

Ricordiamo che Costanzo era uno dei pilastri Mediaset, in quanto oltre alle varie produzioni di cui si occupava, molte insieme a sua moglie Maria De Filippi, conduceva dagli esordi il Maurizio Costanzo Show. Oltre a questo è stato un conduttore televisivo, radiofonico e teatrale ed uno scrittore di notevole spessore.

Aveva avuto precedenti relazioni prima di sposarsi con Maria De Filippi nel 1995, da allora i due non si sono più lasciati, erano in simbiosi come ha dichiarato la moglie. Maurizio aveva già due figli e insieme alla De Filippi avevano adottato Gabriele, oggi trentenne. La De Filippi non ha avuto vita facile in quanto in molti la schermivano, pensando che fosse solo una delle tante donne di Costanzo del momento, invece ha dimostrato a tutti di valere e di essere portata per questo lavoro.

Amici cancellato e adesso?

I fan sono in rivolta in quanto, Maurizio non c’è più da 24 ore e il palinsesto Mediaset è già cambiato a sfavore di Maria De Filippi. In molti si chiedono se Maria si ritirerà? Dopo Amici, Uomini e Donne, arriva la conferma che anche C’è posta per te è stato cancellato.

Ma niente paura, in quanto questa modifica dei programmi della De Filippi è dovuta al commemorale che verrà trasmesso in onore di Maurizio Costanzo. Sabato 25 e domenica 26 febbraio saranno trasmesse due serate evento, con gli episodi clou condotti dal grande Maurizio. Lo rivedremo insieme a Vittorio Gassman, Monica Vitti, Alberto Sordi, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado.

Domenica, la puntata di Verissimo condotta dalla Toffanin sarà dedicata tutta a lui, sarà uno speciale intitolato appunto: “Ciao Maurizio“. Lunedì 27 febbraio sia Mediaset che la Rai seguiranno in diretta i funerali di Maurizio Costanzo. Con molta probabilità dopo i giorni avvenire, la programmazione Mediaset dovrebbe ritornare “normale”.