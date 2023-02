Filippo Magnini e Giorgia Palmas, la figlia è uno splendore: ecco com’è diventata e a chi somiglia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono diventati genitori di una splendida bambina. Ecco com’è diventata: un vero capolavoro!

Giorgia Palmas è nota nel mondo dello spettacolo nel ruolo di velina di Striscia la Notizia con la collega bionda Elena Barolo. La sua bellezza non è mai passata inosservata, in quanto tutti sono concordi nel dire che ha fatto la storia del programma televisivo. Dopo aver ballato sul palco di Antonio Ricci si è rimboccata le maniche per costruire una carriera televisiva degna di tutto rispetto.

Nel suo curriculum sono inclusi Buona Domenica, TRL on tour, l’ottava edizione de L’Isola dei famosi, Festival Show. Nel mondo della radio ha avuto la possibilità di mettersi alla prova a Radio 105 Take Away. In qualsiasi circostanza è sempre riuscita a portare a casa delle gratificazioni.

Per quanto riguarda Filippo Magnini è un atleta affermato nel mondo del nuoto. Considerato il migliore stileliberista italiano, ha portato a casa 17 ori europei. Per mesi è stato al centro del gossip per via della sua lunga relazione con Federica Pellegrini. Poi il 29 maggio 2021 è convolato a nozze con rito civile con la Palmas. Il 14 maggio 2022 è stavo celebrato quello religioso.

Prima del lieto evento sono diventati genitori nel 2020 della piccola Mia. Per il giorno di Carnevale ha potuto sfoggiare un outfit che ha lasciato tutti i follower dei due a bocca aperta. Ecco una foto pubblicata da qualche giorno sui social.

“La nostra fatina dell’Arcobaleno”

Adesso Mia è una splendida bimba di tre anni e fa impazzire il web con degli scatti che i genitori pubblicano sui social costantemente. Tutti hanno sempre ipotizzato che non poteva che essere bellissima avendo Giorgia e Filippo come genitori. Una foto recente, in vista del Carnevale, lo conferma. E’ stata vestita da fatina dell’arcobaleno.

“Innamorata follemente”, ecco cosa ha scritto Giorgia Palmas nei commenti. I follower concordano nel dire che sia identica a Filippo Magnini, anche se qualcuno sostiene altro: “Primo impatto ricorda il padre, ma il profilo è della madre meravigliosa“.

“Buon compleanno al mio marito stupendo”

Il 2 febbraio l’ex nuotatore ha compiuto 41 anni. Per l’evento l’ex velina gli ha scritto una dolce dedica sui social: “Buon compleanno all’uomo che ha completato la mia vita, spettinato le mie giornate, accarezzato l’anima e riempito il cuore”.

La Palmas ha un’altra figlia, Sofia, nata da una precedente relazione. I fan sono contenti per entrambi, dato che lui ha sofferto per la Pellegrini mentre lei aveva lasciato il fidanzato Vittorio Brumotti. I due si sono conosciuti nel 2018 e da allora sono inseparabili.