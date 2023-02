“Ha richiesto porc…te all’orecchio”: Luca Onestini l’ha fatto proprio con lei | Scandalo bollente

Luca Onestini è al centro delle polemiche, in quanto i telespettatori del Grande Fratello Vip 7 hanno richiesto dei provvedimenti. I fan di un concorrente in particolare sono intervenuti per farsi sentire.

Luca è noto al pubblico italiano per essere stato un corteggiatore di Uomini e Donne. In quel periodo sul trono c’era Clarissa Marchese, la quale ha scelto l’attuale marito Federico Gregucci. Maria De Filippi gli ha permesso di trovare l’anima gemella nel ruolo di tronista e così ha conosciuto Soleil Sorge.

Le cose non sono andate bene quando lui era nella casa della seconda edizione della versione vip. Dopo l’addio inaspettato di Soleil il ragazzo ha iniziato a focalizzarsi su Ivana Mrazova, con la quale ha avuto una relazione. I due sono stati insieme per un paio di anni per poi dirsi addio.

A distanza di mesi adesso stanno condividendo per l’ennesima volta l’esperienza della casa. Non hanno mai nascosto la stima e l’affetto che l’uno ha per l’altra. Di conseguenza potrebbero rivalutare l’idea di riprovare a gettare le basi solide per loro rapporto.

Luca è sicuramente diverso da quando c’è Ivana, eppure il web tende molto a criticarlo per una serie di gesti e azioni. Alfonso Signorini lo ha rimproverato sul fatto che non ha dato gli auguri di compleanno ad Antonino Spinalbese e lui si è giustificato dicendo che non sa nascondere l’antipatia che ha nei suoi riguardi. Adesso dall’esterno ha ricevuto delle diffide da parte del team di un concorrente. Ecco tutti i dettagli.

“Visibilmente stanca e provata”

I parenti di Nikita Pelizon sono intervenuti dopo mesi di silenzio perché stufi di vedere la figlia disperata per un gruppo che fatica ad accettarla. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ultima diretta andata in onda questa settimana dove è stata presa di mira. Il messaggio pubblicato sui social dal team di Nikita e dalla sorella Giulia è più che chiaro.

“Sono state dette parole gravissime nei confronti di Nikita, e ancora nessuno ha mostrato nulla. Ieri Oriana ha affermato di non averle mai dato della pu*****, abbiamo i video…Ognuno ne risponderà nelle sedi opportune e dichiaro che le prime diffide sono partite, ma chiedo ancora una volta di poter tranquillizzare Nikita…ha pianto tutta la notte” .

“Nikita è stata accusata”

Nel post si può leggere che Nikita non ha dato della poco di buono a Sarah Altobello, anche perché proprio lei si sarebbe apostrofata in un certo modo. Sul fisico di Antonella Fiordelisi non si è mai espressa negativamente. Anzi ha speso belle parole quando la ragazza non si accettava per un chilo di troppo.

Infine per quanto riguarda Luca, quest’ultimo ha negato di averle detto cose eccessive all’orecchio. I video ci sono e parlano chiaro. Ragion per cui è inaccettabile che sia stata criticata.