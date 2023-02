Paola Caruso, mostra il figlio dopo la sciagura: come sta oggi

Paola Caruso, dopo un periodo delicato, ha deciso di mostrare ai suoi fedeli follower l’amato figlio. Ecco come sta oggi.

Paola Caruso ha ottenuto la popolarità nel ruolo di Bonas nel programma televisivo Avanti un altro! di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. E’ stata scelta per la sua inestimabile bellezza. Poi ha lasciato il cast ed è volata in Honduras per mettersi alla prova nel reality de L’Isola dei famosi.

Sull’isola non andava d’accordo con alcune donne del gruppo, come Mercedezs Hengher. In effetti è ben risaputo che è dotata di una forte personalità. Ha partecipato anche a La Pupa e il Secchione 2022 e anche lì ha dato del filo da torcere alle altre in gara.

Per quanto riguarda la vita privata è stata fidanzata con il pugile salernitano Dario Socci per poi ufficializzare la relazione con Francesco Caserta. Tuttavia quando ha scoperto di essere incinta ha ammesso nel salotto di Barbara D’Urso di essere stata sedotta e abbandonata.

L’anno scorso ha avuto inizio un periodo complicato per colpa della malasanità estera. Il figlio Michelino è in fase di guarigione. Di recente è comparso in compagnia della madre sui social. Ecco come sta.

“Il percorso di guarigione sarà lungo”

“Il mio San Valentino…tu sei l’amore della mia vita…sempre e per sempre”, ecco le toccanti parole riportate nella didascalia del post che include tre bellissimi scatti. Lei indossa un vestitino rosso mostrando le sue gambe longilinee. Ha una piccola torta e allo stesso tempo stringe la mano del piccolino di casa. E’ ben risaputo che la Caruso faccia sia da padre che da madre, dato che l’ex compagno Francesco ancora non l’ha riconosciuto.

Non è stato facile affrontare da sola il problema di salute di Michelino causato da un’iniezione che ha danneggiato il nervo sciatico. Il più grande augurio della showgirl è che il figlio possa riprendersi del tutto e tornare a condurre una vita bella e spensierata, tipica di un bambino di 3 anni. “Oggi cammina con il tutore…i medici dicono che il percorso di guarigione sarà lungo. Cerco di farmi forza per lui, ma sono distrutta”.

“Problemi di deambulazione”

Durante un’intervista a Verissimo la Caruso ha parlato a cuore aperto dell’episodio avvenuto quando lei e il figlio erano in vacanza in Egitto. Non è riuscita a trattenere le lacrime.

“Un errore medico gli ha provocato una paresi del nervo sciatico…Michele aveva la febbre e il medico di turno gli ha fatto una puntura e subito dopo quel momento ha iniziato ad avere problemi di deambulazione…ha provato ad alzarsi ed è caduto dal letto, non sentiva più la gamba perché ha avuto una lesione del nervo sciatico”.