“Ho perso tutto”: sciagura a Mediaset | Purtroppo le lacrime sono scese a fiumi

Un amatissimo ballerino di Amici, nonostante abbia avuto la maglia per accedere al Serale, non ha trattenuto le lacrime. Ecco cosa sta succedendo a un passo dalla fase finale del reality.

A breve il talent show più famoso della Mediaset darà la possibilità ad alcuni allievi di incoronare il loro sogno accedendo al Serale. Per loro significa molto dal momento che potrebbero rendere la propria passione un vero lavoro. Basta pensare a Giulia Stabile, vincitrice di un’edizione e ora ballerina professionista del cast.

In questi giorni i maestri stanno consegnando le maglie e il primo a riceverla è stato Ramon, il ballerino di danza classica di Alessandra Celentano. A seguire è stato il turno di Isobel, da poco entrata nella scuola, ma dotata di un talento più unico che raro. L’altro ballerino della maestra, Gianmarco, è riuscito nel suo intento.

Poi Angelina l’ha ottenuta per volontà di Lorella Cuccarini, la quale le aveva fatto una promessa. In poche parole se fosse stata per la seconda volta consecutiva la prima in classifica avrebbe avuto accesso al Serale e così è stato. Adesso si attende la nuova puntata per scoprire gli altri che avranno quest’opportunità.

In queste ore uno dei ballerini che ha ricevuto la maglia è finito al centro dell’attenzione per un momento di sconforto. Le sue parole hanno toccato il cuore di tanti utenti social. Ecco cosa ha confessato tra le lacrime.

“Mi porta tanto dolore e felicità”

L’allievo in questione è Ramon: “Avere una sconfitta vuol dire non saper fare una cosa per me. Io quest’estate ho mollato la danza…Vorrei avere una bacchetta magica. Per sapere se sto facendo la cosa giusta oppure no. Poi mi do fastidio quando sto così. Non avrei nulla per cui lamentarmi ma non so sto bene…Ho perso tutta nella mia vita ed è sempre stata una costante la danza. Però mi porta sempre così tanto dolore e felicità”.

Poi ha proseguito il suo sfogo: “La danza mi porta sempre così tanto dolore e felicità. Non capisco mai qual è di più e qual è di meno e anche adesso non comprendo. Che è difficile mamma mia”. Per fortuna in quel momento accanto a lui c’erano Meghan e Angelina che non hanno esitato a confortarlo.

“La danza è come un’iceberg”

Durante il suo discorso ha espresso il suo pensiero sulla danza: “La danza per me è quello che sento…Danzare significa essere libero, essere al sicuro, vivere…Ballo perché mi sento felice, quando ballo non mi sento giudicato, non mi sento perso”.

“Danzo come danza il sangue che scorre nelle mie vene e sento il bisogno di farlo”. I telespettatori credono che lui possa essere un possibile vincitore della categoria ballo, dunque non deve preoccuparsi di nulla perché è un vero fuoriclasse.