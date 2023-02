Tomaso Trussardi, ha un nuovo amore dopo Michelle: ‘beccato’ il bacio sui social

A distanza di un anno dal suo addio a Michelle Hunziker, l’affascinante Tomaso Trussardi ha un nuovo amore. Lo scatto.

Indubbiamente ha fatto molto discutere la fine della liason tra l’imprenditore bergamasco e la nota showgirl svizzera. La loro unione era stata vista dai più come una vera e propria favola. Lei aveva già un matrimonio finito alle spalle e una figlia adulta. Inizialmente, come ha raccontato la stessa nel corso di passate interviste, lei non aveva voluto dare ascolto alla sua corte, dal momento che lo reputava troppo giovane.

Alla fine Tomaso è riuscito a conquistarla e a diventare suo marito. I due hanno messo al mondo le bellissime Sole e Celeste che sono ancora molto piccine e che vivono a Milano con la mamma. Nonostante ciò riescono a vedere molto spesso anche il loro adorato papà. Uomo profondamente riservato, non ama molto parlare di sé e rilasciare interviste.

Nonostante ciò, quando ancora era legato sentimentalmente parlando a Michelle, lo vedevano sovente in sua compagnia sui Social, dove lei è tra l’altro molto attiva. Non per nulla i primi indizi che hanno permesso di ipotizzare di una potente crisi tra di loro sono nati proprio quando le fotografie di coppia hanno iniziato a diradare.

Niente ritorno di fiamma per gli ex coniugi

Quando nel mese di gennaio 2022 i due hanno annunciato ufficialmente la conclusione della loro unione, durata 10 anni, i loro fan sono rimasti sconvolti. Pensavano infatti che avessero avuto solo delle incomprensioni e non che fossero giunti alla frutta. Lei poco dopo ha iniziato a frequentare il sensuale medico Giovanni Angelini, con il quale ha trascorso un’estate di fuoco.

Tuttavia a settembre è ritornata single e qualche mese dopo è stata vista nuovamente accanto, per qualche cena, al suo secondo ex marito. Secondo alcuni amici vicini a Tomaso lui ci avrebbe voluto riprovare, ma le cose non sono andate come lui sperava. E ora, mentre lei spopola in TV con il suo show, appare sui Social la foto del suo nuovo amore. Un tenero bacio scalda il cuore dei fan.

Il suo grande amore

In realtà non si tratta di una donna, ma di un meraviglioso cagnolino. Del resto Trussardi non ha mia nascosto il fatto di amare moltissimo la natura e gli animali. Sovente lo abbiamo visto in compagnia di Odino, il tesoro di pelo che condivide con l’ex moglie Michelle. Infatti è con lui che si lascia andare alle coccole.

Tra l’altro Tomaso nell’ultimo periodo è apparso più sereno e informa che mai. Lo abbiamo ammirato anche a cena dal mitico chef Antonino Cannavacciuolo, con il quale è apparso in un video caricato in una storia del suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. E ora le sue estimatrici si augurano che possa presto trovare l’amore. Quello vero e con la “A” maiuscola.