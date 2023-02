Antonino Spinalbese, come ha reagito la figlia quando l’ha rivisto: il video sommerso di commenti

Antonino è ormai fuori dal Grande Fratello Vip da diverse ore. La reazione della figlioletta Luna Marì quando lo ha rivisto.

L’hair stylist spezzino è stato indubbiamente uno dei più grandi protagonisti dell’edizione, la settima per l’esattezza e ancora in corso, del Grande Fratello Vip. Fin da subito è stato messo in chiaro che lui avrebbe portato molto pepe all’interno della Casa più spiata d’Italia. Tant’è che il suo, insieme a quello di Elenoire Ferruzzi, è stato uno dei primi nomi fatti dei papabili concorrenti la scorsa estate.

Irritata per questa sua scelta è stata Belen Rodriguez, la sua più celebre ex. Con lei ha vissuto in passato un’intensa e appassionata storia d’amore. Hanno messo al mondo la piccola Luna Marì, della quale l’uomo ha sovente parlato, talvolta con le lacrime agli occhi, durante la sua esperienza all’interno del gioco.

Un gioco che per lui si è concluso soltanto a qualche settimana dalla finalissima. Ciò ha chiaramente lasciato l’amaro in bocca alle sue numerose estimatrici che lo sognavano vincitore assoluto. In ogni caso molti telespettatori sono stati assai felici di vederlo vicinissimo all’ex gieffina Ginevra Lamborghini.

Un incontro molto emozionante

Difatti, come è uscito dalla Casa e ha raggiunto lo studio, la prima cosa che ha fatto è stata volare tra le sue braccia e donarle un appassionato bacio. Lei ora è single e probabilmente pronta a vivere intensamente la sua nuova liason con l’affascinante Antonino. Tuttavia l’incontro più emozionante per lui è stato quello con un’altra donna.

Questa donna rimarrà sempre e comunque la più importante per lui in assoluto. Stiamo parlando di sua figlia Luna Marì. La bimba non lo vedeva da diversi mesi, dal momento che, essendo ancora così piccola, non era possibile farla intervenire all’interno della trasmissione di Canale 5. Nemmeno lui, come ha più volte ammesso lo stesso, lo avrebbe voluto.

Un papà tenerissimo, la reazione della bimba

Le immagini che ritraggono quel dolcissimo incontro, hanno fatto in men che non si dica, il giro del Web. La figlioletta è corsa immeditatamente tra le sue braccia e ha stretto forte a sé il suo amatissimo papà. Si intuiva che era felicissima di rivederlo, dopo tanto tempo. Lui era al settimo cielo e si è dimostrato tenerissimo e molto affettuoso.

Del resto anche la showgirl argentina ha sempre parlato molto bene di lui nelle vesti di genitore, durante una sua ospitata a Verissimo. Inoltre ha rivelato che è molto felice quando la bimba trascorre dei bei momenti con lui. E ora che è uscito dalla Casa certamente Antonino cercherà di recuperare come si deve il tempo perduto, con la sua tenerissima Luna Marì.