Fedez e la demielinizzazione: la malattia che l’ha colpito | Cos’è e cosa provoca

Fedez, nova e dolora confessione per il noto rapper. I suoi fan sono sconvolti.

Nell’ultimo periodo si è parlato soprattutto dell’artista, più che per la sua arte, per i comportamenti che ha tenuto sul palco del Teatro Ariston. Il suo bacio con Rosa Chemical ha fatto molto discutere. Inoltre a causa di ciò si è iniziato a mormorare di una sua possibile fortissima crisi con la moglie Chiara.

Anche la sua performance, avvenuta sulla Costa Crociere, in un evento collaterale alla nota kermesse, ha suscitato molte polemiche. Oggi a tenere banco è la sua diatriba con il giornalista e scrittore Mario Giordano. Al di là di ciò, i suoi estimatori sono stati felici di vederlo nuovamente in forma, dopo i terribili momenti che ha passato.

Quando ha annunciato sui sul Web del tumore al pancreas, li ha lasciati tutti quanti interdetti. Poi la sua bellissima consorte, che gli è stata sempre accanto, ha tenuto costantemente aggiornati sull’operazione e sulle condizioni del marito, tramite i Social. E quando si è scoperto che il peggio era passato, hanno tirato tutti quanti un bel sospiro di sollievo.

Altro pericolo di malattia

Tuttavia ora è emerso dal passato il racconto di un’altra malattia. Stiamo parlando della sclerosi multipla, a raccontarlo è stato stesso Fedez in TV a Paola Perego. In poche parole durante una risonanza magnetica gli è stata trovata una piccola cicatrice bianca in testa. Il nome scientifico è demielinizzazione.

Ciò è una sindrome radiologicamente verificata e avviene quando si è affetti da sclerosi multipla. O meglio, potrebbe tramutarsi in essa. Pertanto è necessario effettuare continui controlli. Controlli che lui stesso sta tenendo con un certo rigore, anche per via del tumore che l’ha tristemente colpito mesi fa.

Ora fa controlli

Infatti, se il male è stato fortunatamente estirpato, questo non significa che lui non debba comunque stare particolarmente riguardato, come ha rivelato lo stesso. Anzi, lui oggi ci sta ancora più attento, anche perché ha due figli che sono ancora piccoli da crescere. Stiamo chiaramente parlando di Leone e di Maria Vittoria, che sono la luce dei suoi occhi.

E ora i suoi estimatori pare che possano dormire sonni più tranquilli, dal momento che la crisi, se c’è stata, tra lui e la moglie, è rientrata. E per darne notizia i due hanno scelto la via dei Social, dove sono entrambi molto attivi. Uno scatto pieno di amore che vale più di mille parole. E ora il vasto popolo del Web esulta! I Ferragnez sono davvero tornati e pure alla grande.