Maurizio Costanzo, dove si celebrano i funerali: ora e luogo

Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la morte inaspettata di Maurizio Costanzo, uno dei pilastri del piccolo schermo. Ecco dove e quando si svolgeranno i funerali.

Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto incolmabile con il suo inaspettato addio. Maria De Filippo e il figlio adottivo Gabriele alle 12.20 di sabato 25 febbraio sono stati immortalati davanti al feretro nella camera ardente del Campidoglio. Nonostante abbiano cercato di farsi forza a vicenda, non sono riusciti a nascondere l’immenso dolore che li ha colpiti.

Secondo fonti attendibili la conduttrice nell’ultimo periodo si receva quotidianamente in ospedale per fargli visita facendo i salti mortali, data la mole di impegni che una donna del suo calibro ha nell’agenda. E’ stata letteralmente colta alla sprovvista perché non immaginava di quanto fosse grave lo stato di salute del marito. Non era dei migliori, però mai si sarebbe aspettata la notizia della sua morte.

Per rispettare il suo dolore gli alti vertici della Mediaset hanno deciso di stravolgere la scaletta dei programmi televisivi. Infatti domani non andrà in onda Amici nel primo pomeriggio per dare spazio a uno dei pilastri fondamentali della televisione italiana.

E’ andato via all’età di 84 anni. Ha avuto delle complicazioni in seguito a un intervento chirurgico di routine. Sia personaggi famosi che non si sono recati presso la camera ardente per dargli l’ultimo saluto. Da Mara Venier a Fiorello, non è mancato nessuno all’appello. Ecco dove si svolgeranno i funerali.

I funerali per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo

Virginia Raggi, Francesco Rutelli e Pierluigi Diaco non sono mancati all’appello. I figli Saverio e Camilla, nati dai matrimoni precedenti del conduttore, hanno condiviso il dolore con la De Filippi e Gabriele. Verso le 12.45 hanno lasciato la camera con Raffaella Mennoia (l’autrice televisiva di Uomini e Donne, nonché sua grande amica). Molti fan della donna hanno criticato l’invadenza dei giornalisti.

Per quanto riguarda i funerali, si terranno lunedì 27 febbraio 2023 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo nel primo pomeriggio, precisamente alle ore 15.00. Com’era prevedibile, la puntata di U&D darà spazio allo spiacevole evento.

L’affetto e il supporto degli italiani

Maurizio Costanzo e la De Filippi si sono sposati nel 1995 e fino alla morte di lui sono stati inseparabili. Non hanno avuto figli, così hanno voluto adottarne uno che hanno cresciuto con tanto amore. Grazie al conduttore, la De Filippi ha avuto la possibilità di emergere nel piccolo schermo fino a diventare presenza essenziale negli studi della Mediaset.

Il pubblico ha imparato ad amarla, dunque a maggior ragione le staranno accanto d’ora in poi con il loro affetto. Ciò dimostra che con professionalità e spiccata indole empatica è riuscita a conquistare tutti.