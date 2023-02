Stefano De Martino, la dedica social alla moglie è tenerissima: lei sì che è proprio fortunata!

Stefano De Martino marito dolcissimo per la su Belen. La dedica Social che ha colpito al cuore i fan della coppia.

Ne ha fatta di strada il giovane, da quando ha fatto capolino, poco più che maggiorenne, nella scuola di Amici. Maria intuì fin da subito il suo ragguardevole talento e ancora oggi i due sono molto amici. Lei, essendo stata la sua pigmaliona, è orgogliosa di vedere il grande artista che è attualmente.

Un conduttore amatissimo che sa mordere il palco, nonché dotato di una parlantina assai sciolta. Bellissimo e con un fisico al top, è anche richiestissimo come testimonial per svariati marchi. Tuttavia Stefano non è solo vincente sul lavoro. Difatti anche la sua vita privata va alla grande. Nel corso della tarda primavera del 2022 ha ricucito i suoi rapporti con la moglie Belen e da allora non si sono più lasciati.

Quando hanno iniziato a frequentarsi moltissimi anni fa, lui era ancora fidanzato con Emma Marrone. Allora la cantante salentina svolgeva il ruolo di coach nel talent di Maria, mentre lui di ballerino professionista. La Rodriguez era stata chiamata per deliziare i telespettatori con i suoi balli sensuali.

Tutto procede a gonfie vele

Di lì a poco un matrimonio meraviglioso e la nascita del piccolo Santiago, ma poi la loro storia è ben presto naufragata. Lui si era stancato di essere chiamato il signor Belen. Oggi sono lanciatissimi entrambi nel vasto mondo dello spettacolo e dal punto di vista professionale in linea generale. Il loro amore procede a gonfie vele e lei l’ha definito un bravissimo papà.

Lui da canto suo ha parlato benissimo di lei come compagna e genitrice. Stanno talmente bene insieme che a quanto pare starebbero pensando concretamente ad allargare la loro bellissima famiglia. Si tratterebbe in questo caso del secondo figlio per Stefano, ma del terzo per lei. Ricordiamo infatti che la showgirl ha messo al mondo anche Luna Marì con Antonino Spinalbese.

La tenerissima dedica per la moglie

E ora l’affascinante Stefano, per sancire ancora un volta il meraviglioso legame con lei, ha voluto donarle una tenerissima dedica sui Social. Su Instagram, in una Storia, l’uomo ha ripreso un filmato, dove la sua amata, in un meraviglioso giardino, posa per un noto brand. Lei è bellissima e sorridente. Una vera fata.

“No olvido nada, lo llevo todo en mi, como un film, hencho y personal…”, ovvero non dimentico niente, porto tutto con me, come in un film, pieno e personale, sono queste le parole che il marito ha scelto di dedicarle. Grande e viva commozione nei cuori dei rispettivi estimatori, che sono sempre più felici di appurare che la favola d’amore tra i loro beniamini prosegua col vento in poppa.