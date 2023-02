Giulia Salemi, col cuore spezzato: “Grazie per l’eredità che…”

La bellissima Giulia Salemi ha il cuore spezzato in mille pezzi. Le sue parole ricche di dolore sui Social.

Nell’ultimo periodo la giovane ha fatto preoccupare e non poco i suoi numerosissimi estimatori. Difatti nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip 7, ha rivelato di una forte crisi con il compagno Pierpaolo Pretelli. Ciò ha lasciato tutti quanti di stucco, anche perché fino a poco tempo prima erano apparsi sia in televisione che sui Social complici e più uniti che mai.

Anche a Verissimo, il rotocalco di punta delle Reti Mediaset, condotto dalla meravigliosa Silvia Toffanin, avevano dato questa impressione. Si era persino parlato di matrimonio, Inoltre quando rispondevano alle domande della conduttrice si tenevano per mano. I loro sguardi erano erano pieni d’amore e più intensi che mai.

Insomma, niente faceva presagire il disastro praticamente imminente. Tuttavia i dissapori sono durati ben poco, dal momento che la crisi è rientrata. A fare da paciere tra di loro è stato l’amico comune Alfonso Signorini. Tra le pagine del settimanale Chi, da lui stesso diretto, si sono spiegati i motivi che avrebbero allontanato per un breve periodo i due.

La crisi con PierPaolo

In poche parole lei, essendo molto richiesta in TV e nelle vesti di modella e influencer, stava ben poco tempo a casa. Inoltre quando c’era era sempre molto stanca e dedicava poco tempo a Pierpaolo. Costui ha incominciato a sentirsi trascurato. In ogni caso nessuno dei due aveva messo in discussione il loro amore.

Tuttavia ora c’è un altro motivo che ha spezzato il cuore in mille pezzi alla bella Giulia. Ha espresso il suo più vivo dolore in una Storia, dove ha anche voluto ricordare un grandissimo professionista, che purtroppo ora non fa più parte di questo mondo. Ha anche parlato di eredità. A quel punto i suoi fan si sono stretti in men che non si dica a lei in un grande abbraccio virtuale.

Il suo messaggio per Costanzo

Anche la Salemi non ha potuto fare a meno di ricordare il compianto Maurizio Costanzo. Un autentico mito che ha rivoluzionato il mondo del giornalismo televisivo e non solo. E lei che è vissuta seguendo il suo show, si era molto affezionata a lui. L’eredità a cui si riferisce la brava Giulia è quella professionale ed è in particolare rivolta a tutti coloro che si occupano di comunicazione a 360°.

E questo è indubbiamente un argomento che le sta molto a cuore, visto che lei stessa lo ha rinchiuso nel suo ambito lavorativo. Non per nulla è una famosa e vincente influencer. Inoltre sta dimostrando grandi doti a livello di conduzione e di essere pure una valida intervistatrice. A ciò si aggiunge una bellezza che lascia senza fiato, una ragguardevole eleganza e una fisicità da 10 e lode.