Gigi D’Alessio, come ha festeggiato il suo compleanno: spuntano le foto di Denise

Ha appena compiuto 56 anni Gigi D’Alessio. Sui Social spuntano le foto dei suoi festeggiamenti. Le pubblica Denise.

Il cantautore partenopeo è ancora oggi uno dei più amati in assoluto dagli italiani. Una lunga carriera costellata di tanti successi e numerose canzoni. Tantissimi i live all’attivo e collaborazioni artistiche degne di nota. Attualmente lo vediamo indaffarato nelle vesti di coach in The Voice Senior.

Ed è proprio durante la messa in onda di una delle puntate della semifinale che si è festeggiato il suo compleanno. Purtroppo, nello stesso giorno, Gigi ha dovuto anche fare fronte a un dolorosissimo lutto, che ha colpito il vasto mondo dello spettacolo e dell’informazione del nostro Paese. Difatti è scomparso all’età di 84 anni Maurizio Costanzo.

Tantissimi colleghi e amici che hanno voluto ricordarlo e anche D’Alessio non è certamente stato da meno. Il 24, fin dalle prime ore del mattino, è stato letteralmente bombardato di auguri da parte dei suoi estimatori, con tanto di foto e video molto particolari. Alcuni di essi, con il preciso obiettivo di ringraziare chi li ha realizzati per lui, ha voluto condividerli nelle Stories Instagram.

Sempre più innamorati

Qui si possono pure ammirare alcuni scatti in compagnia della sua bellissima Denise Esposito, la sua splendida compagna. Con lei è divenuto papà, esperienza che lui ha vissuto tante volte nella sua vita, e la loro storia procede a gonfie vele. Gigi appare sereno e appagato. Oggi è in buoni rapporti anche con l’ex moglie Carmela Barbato e con l’ex storica compagna Anna Tatangelo.

Nonostante sia molto impegnato con la sua musica, riesce comunque ad essere sia un padre che un nonno molto presente. Non per nulla lui mette sempre al primo posto la famiglia e i suoi amici, ai quali è molto legato. Ama infatti trascorrere molto tempo in loro compagnia, sia a casa propria che in bei ristoranti.

Ha festeggiato con Ama e Gianna

E così, per il suo compleanno, come ci ha mostrato sui Social la sua giovane compagna, ha deciso di trascorre momenti spensierati con persone per lui davvero speciali. Tra di loro hanno figurato i mitici Amadeus e Gianni Morandi. La fotografia che ritrae insieme i tre artisti assai divertiti al momento del famoso soffio sulle candeline è diventata in men che non si dica virale.

Ciò non stupisce affatto, dal momento che sia Ama che il cantante bolognese sono molto amati . Inoltre la loro co-conduzione al Festival di Sanremo 2023 è stata molto applaudita. Non dimentichiamoci poi che il cantante di Monghidoro ha fatto emozionare tantissimo i telespettatori, quando nel corso delle cinque serate, ha riproposto alcuni suoi successi canori.