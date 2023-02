Anna Pettinelli, triste retroscena su Maurizio Costanzo: “Ci siamo visti l’ultima volta….”

Anna Pettinelli ha dedicato un post su Instagram al suo collega, nonché grande amico, Maurizio Costanzo. Ecco dei dettagli della loro amicizia che ha deciso di rendere pubblici per fargli l’ultimo saluto.

Anna Pettinelli è una delle donne più affermate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Fino all’anno scorso è stata nella scuola di Amici di Maria De Filippi in qualità di maestra di canto. Le sue continue discussioni con Rudy Zerbi hanno anche regalato delle risate al fedele pubblico di canale 5.

La Pettinelli si è messa alla prova anche a Temptation Island con l’ex fidanzato Stefano Macchi (attualmente legato a Elisa D’Ospina). Nonostante siano andati via dal reality delle tentazioni insieme, hanno deciso di mettere la parola fine. Gli italiani hanno avuto modo di conoscerla ancor di più.

In queste ore è morto Maurizio Costanzo all’età di 84 anni. Purtroppo in seguito a un’intervento chirurgico le sue condizioni fisiche sono peggiorate inaspettatamente. Nella clinica Paideia di Roma si è spento e i funerali si terranno lunedì 27 febbraio nella Chiesa degli Artisti nella capitale italiana.

Da stamattina tanta gente si sta recando nella Sala ardente del Campidoglio, sia volti noti del mondo dello spettacolo che non. Mara Venier, Fiorello, Rudy Zerbi e tanti altri gli hanno voluto dare l’ultimo saluto. Un pilastro fondamentale della storia della tv è andato via per sempre.

Anna Pettinelli, in memoria dei vecchi ricordi, ha speso belle parole per salutarlo. Ha utilizzato i social coinvolgendo così i suoi follower.

“Ti ricorderò per sempre”

Sul suo profilo Instagram ha proposto una foto di lei in sua compagnia: “Lo scorso maggio in Rai. Ci siamo visti per l’ultima volta e siamo partiti insieme a Rds nell’88. Quante puntate del Costanzo Show e di Buona Domenica con te. Ti ricorderò per sempre. E ricorderò che ci volevamo bene. Cia Maurizio”.

Poi nei commenti ha voluto aggiungere altro: “Grazie per tutte le serate in cui mi ha tenuto compagnia con suo Maurizio Costanzo Show, per tutte le bellissime interviste e le bellissime pagine di giornalismo che ci ha regalato…ero poco più che una ragazzina, ma mi ricordo perfettamente quella serata e quanto è stato emozionante. Grazie per tutto questo e per tantissimo altro…ciao Maurizio”.

“Un grande amico”

Anche Silvio Berlusconi è intervenuto in una puntata del Tg 5 Matrix per parlare di Maurizio Costanzo: “Mi mancherà per il suo affetto, per i suoi consigli. E’ un grande esempio. Un grande amico…non ho mai dato un consiglio a lui su come doveva fare la sua televisione”.

I programmi televisivi dei prossimi giorni non andranno in onda, in quanto verrà dato spazio all’uomo che ha lasciato un segno indimenticabile al nostro Paese.