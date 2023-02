Raoul Bova, colpito dritto al cuore: “Per me oggi è un giorno molto triste perchè…”

Raoul Bova è devastato, per lui è un giorno molto triste che l’ha colpito dritto al cuore. Un dolore straziante a cui non era preparato.

Giorno molto triste per Raoul Bova, i ricordi emergono proprio nei momenti di dolore. Colpito dritto al cuore, non se lo sarebbe mai aspettato. È proprio vero che la vita ci colpisce senza nessun preavviso.

Lo strazio nel cuore di Raoul Bova

Raoul Bova è uno degli attori italiani più quotati di sempre, considerato da sempre un sex symbol, Raoul è attualmente impegnato con le riprese della seconda stagione di Buongiorno mamma!

L'attore ha dichiarato che questa nuova stagione avrà dei colpi di scena maggiori rispetto alla prima stagione, i fan ne rimarranno sicuramente molto felici, in quanto è una delle fiction Mediaset più seguite del momento.

Chissà se Rocìo Munoz Morales sarà gelosa di questa sua rivale?

Uno dei giorni più tristi di Raoul

In uno struggente post su Instagram, il noto attore Raoul Bova rende omaggio ad uno dei suoi mentori, Maurizio Costanzo. Dopo aver saputo della triste notizia riportata nelle ore scorse, in cui si dava la notizia della morte di Costanzo, anche Raoul ha voluto dire qualche parola su quello che stava provando.

Con il cuore spezzato, Bova ha salutato Maurizio, ringraziandolo per tutto quello che ha dato all’Italia, per lui era un grande amico, una persona con cui fare due chiacchiere. Famosa è l’intervista di qualche mese fa, quando una fan ha chiesto a Costanzo cosa ne pensasse di Bova nei panni del nuovo prete in Don Matteo.

Con il suo solito tono pungente che ormai avevamo imparato a conoscere, Maurizio Costanzo aveva dichiarato:

“Può anche darsi che Raoul Bova sia migliorato con l’età. Troverei normale un’evoluzione di questo genere per un attore come lui. Non essendo più un giovanotto, probabilmente sta cominciando a fare leva su altre doti, oltre alla bellezza, che rimane”.

Nonostante queste parole, il rapporto tra i due era molto buono. Proprio per questo Bova si è detto scioccato dopo aver appreso della morte di Costanzo, per lui rimarrà uno dei giorni più tristi di sempre, un vero colpo al cuore che sarà difficile da superare.