Cosmary con le lacrime agli occhi: il messaggio straziante per Maria De Filippi

L’attuale velina di Striscia la Notizia, Cosmary Fasanelli, ha voluto dedicare un messaggio a Maria De Filippi in seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo.

La giovane Cosmary, prima di entrare nella scuola di Amici, ha già avuto modo di esibirsi nel piccolo schermo in alcune trasmissioni televisive. Ha ballato nel programma Da Grande condotto da Alessandro Cattelan, sul palco di Battiti Live e Canzone Segreta. Ha anche partecipato a Tu Si Que Vales dove i giudici le hanno fatto i complimenti.

Teo Mammuccari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Maria De Filippi si sono complimentati non solo per la bravura, ma anche per la sua inestimabile bellezza. Infatti non stupisce se adesso ricopre il ruolo di velina a Striscia la Notizia. Poi è approdata nell’edizione Amici 21 vincendo contro la ballerina Virginia. Di conseguenza è diventata allieva di Alessandra Celentano.

La maestra non vedeva in lei un grande talento, ragion per cui ha deciso di negarle il banco. Eppure non ha gettato la spugna ed è riuscita a entrare a far parte del programma di Antonio Ricci. Deve il suo successo alla De Filippi che le ha permesso di esibirsi in prima serata nello studio di Tu Si Que Vales.

Purtroppo in queste ore è venuto a mancare Maurizio Costanzo, un pilastro del mondo della televisione italiana. Cosmary non ha esitato a scrivere un messaggio alla conduttrice. Ecco le sue parole toccanti.

“Sei una grande donna”

“Ciao Maria, in questo giorno così triste vorrei esprimere tutto il mio affetto e la mia vicinanza. Io ho avuto la fortuna di conoscerti, di vederti lavorare e di percepire la tua sensibilità. E devo dire che ti ho sentita vicina in tanti momenti. Oggi il mio pensiero va a te e alla tua famiglia. Sei una grande donna. Sei stata per me un vero punto di riferimento. In questo momento non posso fare a meno di farti le mie più sentite condoglianze”.

Poi ha proseguito: “Spero che magari un domani ci sarà modo di vedersi per poter far diventare l’abbraccio virtuale realtà”. Sicuramente la diretta interessata apprezzerà le sue parole, come quelle di tante altre persone che hanno avuto modo di conoscerla.

L’ultimo saluto a Maurizio Costanzo

La De Filippi e il figlio adottivo della coppia, Gabriele, si sono recati nella sala ardente del Campidoglio dove chiunque potrà recarsi per rendere l’ultimo omaggio all’uomo. Tra i presenti c’è stata Mara Venier in lacrime davanti al feretro.

A seguire Fiorello e Rudy Zerbi e tanti altri volti famosi del piccolo schermo e non. I funerali si terranno lunedì alle 15.00 alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.