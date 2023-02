Ricordate Enula ad Amici con il volto dipinto? Oggi non la riconoscerebbe nessuno

È passato diverso tempo dalla partecipazione di Enula ad Amici e ora la giovane cantautrice è molto cambiata. Quasi irriconoscibile.

Quando ha fatto capolino all’interno del padre di tutti i talent, ideato e condotto da Maria De Filippi, la giovane non è passata di certo inosservata. Il suo look, alquanto particolare, ha immediatamente incuriosito i numerosi telespettatori. Trucco studiato nei minimi dettagli da lei stessa.

Capelli corti rosso fuoco e dolcezza da vendere. Talentuosa e grintosa, ha messo in luce le sue grandi qualità interpretative e le sue doti canore. Tuttavia non è riuscita a rimanere a lungo all’interno della scuola. In ogni caso i fan non non l’hanno affatto dimenticata e hanno continuato a seguirla nel suo percorso artistico e professionale.

La ragazza ha proseguito ad operare in tale settore. Ama deliziare i suoi numerosi sostenitori sui Social, in particolare su Instagram, con scatti dove emerge tutta la sua fulgida bellezza. Adora posare per scatti glamour, molti dei quali in bianco e nero, che risultano decisamente chic.

Una Enula tutta nuova

E se è particolarmente accattivante come modella è perché possiede pure una fisicità da 10 e lode. Tuttavia è la musica il suo mondo e così, sia tramite fotografie che video, ci introduce in esso, soprattutto quando si trova nel backstage di qualche live o nello studio di registrazione.

Ultimamente ci ha deliziati con una sua tenera interpretazione di Luce, tramonti a Nord Est, storico successo sanremese di Elisa Toffoli. Nell’eseguirlo si è accompagnata con la sua amatissima chitarra. E nell’ammirare il video, si può anche notare il cambiamento a livello di look che Enula ha attuato negli ultimi periodi.

Oggi è una vera femme fatale

I capelli sono leggermente più lunghi rispetto a come li portava al tempo di Amici. Stop al biondo rossiccio e sì al castano scuro. Da qualche periodo ha optato per una deliziosa frangetta che va tanto di moda. Nell’ultimo periodo poi, soprattutto quando si trova a lavoro, adora legare le sue chiome tramite chignon o code di cavallo.

E che dire del make-up? Raffinato e studiato nei minimi dettagli, nonché volto a illuminare maggiormente il viso. Tuttavia non si fa nemmeno problemi a mostrarsi senza nemmeno un filo di trucco. Oggi è una vera femme fatale, sicura di sé, del suo corpo e del suo ragguardevole fascino.