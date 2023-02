Gf Vip, Ivana distrugge Luca mentre è a letto: “Non ti faccio più dormire”

Ivana Mrazova ha perso le staffe con Luca Onestini nel cuore della notte. Ecco cosa è successo tra i due (ex?) davanti agli occhi increduli dei concorrenti.

Luca e Ivana si sono conosciuti grazie alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. In quel periodo lui era fidanzato con Soleil Sorge, la quale l’ha lasciato senza pensarci due volte per stare con l’ex tronista Marco Cartasegna. In un secondo momento ha deciso di provare con Ivana, però lei ha voluto prima troncare la relazione con il suo compagno.

Sono stati insieme per un paio di anni, dopodiché si sono lasciati inaspettatamente. Non hanno mai spiegato i reali motivi del loro addio e non si sono più rivisti fino a quando Alfonso Signorini ha dato modo a Ivana di entrare nella casa. Con il suo ingresso tutti sono concordi nel dire che Luca sia un’altra persona. Orietta Berti ha dichiarato che lo preferisce in sua compagnia, piuttosto che di Oriana Marzoli.

Luca non ha mai nascosto i suoi sentimenti per Ivana. Hanno affrontato l’argomento sia nelle dirette che non e i loro sguardi valgono più di mille parole. Tuttavia nelle ultime ore pare che le cose abbiano preso una piega diversa.

L’altra sera Ivana non ha resistito a rimproverarlo di un gesto che Luca avrebbe compiuto alle sue spalle, incurante delle conseguenze. Gli utenti social hanno chiesto il motivo della lite.

“Non voglio che si parli di quelle cose”

Daniele Dal Moro e Nicole Murgia stavano giocando a biliardo mentre Ivana era seduta sul divano. A un certo punto ha chiesto a Luca di tacere in merito a un qualcosa che le ha dato fastidio. Lui ha riso e così lei è si è recata in camera da letto dove stava dormendo Davide Donadei. Per questo motivo la ragazza ha parlato a bassa voce puntandogli il dito contro.

“Smettila di scherzare su di me. Tu sei un co***ne, sappilo…non prendermi in giro. Sai che non voglio che parli di quelle cose”. Luca ha cercato di spiegare come stanno le cose, in quanto le ha chiesto di non dare corda ad alcune persone della casa. Non ha riconosciuto di aver sbagliato, quindi Ivana è andata via dalla camera arrabbiata. Alcuni utenti social hanno riportato nei commenti cosa è avvenuto senza trascurare alcun dettaglio.

Dichiarazioni inaspettate

“Se non erro ha detto qualcosa sulla loro intimità…”, ecco svelato il motivo della sua reazione. A prescindere da tutto Ivana piace al pubblico perché è genuina e non si è montata la testa da quando è diventata popolare.

Infatti i fan del reality sperano che possa restare in gara fino alla fine, a differenza di Matteo Diamante e Martina Nasoni che si sono resi protagonisti di spiacevoli vicende nelle ultime ore.