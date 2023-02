Camilla e Saverio Costanzo, chi sono i figli naturali di Maurizio: cosa fanno oggi

Maurizio Costanzo è andato via lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli italiani. Oltre Gabriele, nella sua vita ci sono anche i figli naturali Saverio e Camilla Costanzo. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul loro conto.

Maurizio Costanzo è stato uno dei pilastri fondamentali della televisione italiana e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Modello di ispirazione per tantissimi colleghi, in queste ore sta ricevendo solo belle parole da colleghi e gente comune che non ha mai smesso di seguirlo.

Maria De Filippi e il figlio adottivo Gabriele hanno cercato di farsi forza a vicenda, ma i fotografi hanno immortalato delle scene in cui entrambi non sono riusciti a trattenere le lacrime. Si sono recati nella camera ardente nel Campidoglio, dove sono stati seduti davanti al feretro in silenzio.

Purtroppo le condizioni di salute del conduttore si sono aggravate improvvisamente fino a causare la morte avvenuta in ospedale il 24 febbraio 2023. Maria De Filippi andava a trovarlo tutti i giorni cercando di incastrare le visite con i suoi impegni televisivi. Mai avrebbe pensato che fosse in una situazione così grave da perdere la vita.

I funerali si terranno lunedì 27 febbraio 2023 nella Chiesa degli Artisti nella Piazza del Popolo a Roma e sicuramente non mancheranno Saverio e Camilla Costanzo, ovvero i figli nati da precedenti relazioni. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul loro conto.

Di cosa si occupano i figli di Maurizio Costanzo?

Camilla è nata nel 1973 e nella vita svolge il lavoro di scrittrice e sceneggiatrice, anche se all’inizio si è cimentata nel mondo della recitazione. Nel 2009 ha pubblicato un libro intitolato Ecco cosa loro. L’amore di una madre può sconfiggere la mafia. Nel 2015 è stato il turno del romanzo Una bellissima notte senza luna. Tra le mura di casa si occupa del marito e di due figli.

Saverio ha 47 anni ed è un noto sceneggiatore e regista. All’inizio anche lui si è dedicato ad altro, ovvero alla conduzione radiofonica. Si è occupato de L’amica geniale, una serie che ha spopolato in tv. Anche se ora è legato a un’attrice, ha avuto due figlie da una precedente relazione.

Il figlio adottivo Gabriele

Nato nel 1992, nel 2002 è stato lasciato in orfanotrofio da piccolo, però dopo anni ha avuto la possibilità di gioire dell’amore di due straordinari genitori. La De Filippi ha sempre parlato del giorno del loro primo incontro: “Ero tesa come una corda id violino…Pensavo: se gli faccio schifo?”.

Lui lavora dietro le quinte dei programmi televisivi della madre. Infatti si è occupato di alcuni casting di Uomini & Donne senza dimenticare la realizzazione dei video. Inoltre nel 2021 ha scritturato Luigi Strangis, ex allievo e vincitore di Amici.