Barbara Palombelli, con la voce rotta dal pianto su Costanzo: “Mio marito l’ha…”

Anche Barbara Palombelli ha voluto rendere omaggio a Maurizio Costanzo con un discorso fatto nello studio di Forum. Ecco le sue toccanti parole.

Purtroppo Maurizio Costanzo è morto in seguito a delle complicazioni post intervento. Maria De Filippi andava a trovarlo in ospedale, cercando di far combaciare le visite con i suoi impegni professionali. Non avrebbe mai immaginato un finale del genere e ora è sprofondata nel dolore più totale con il figlio adottivo Gabriele.

Sul web tanti utenti social si sono lamentati del comportamento di alcune persone che si sono recate nella camera ardente per salutare il conduttore. Nulla di strano, se non fosse per il fatto che sia stato richiesto un selfie alla conduttrice. Quest’ultima non si è tirata indietro, mostrandosi come sempre disponibile con i fan.

I funerali si terranno lunedì 27 febbraio 2023 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Tanti sono stati i presenti che hanno dedicato un dolce pensiero a Costanzo. Fiorello e Raffaella Mennoia sono stati accanto alla conduttrice e al figlio, Mara Venier non è riuscito a trattenere le lacrime e Demo Morselli ha trovato la forza di descrivere la bella amicizia che li legava.

Poi è stato il turno di Barbara Palombelli, la quale ha iniziato una delle ultime puntate di Forum in un modo diverso, ovvero omaggiando la figura di Maurizio Costanzo. Il video è stato condiviso nella pagina Instagram dedicato al programma televisivo.

“Ha occupato un importante posto”

“Tutti i giorni a quest’ora dico buon pomeriggio e questo pomeriggio è anche un omaggio a una persona che ha intitolato così una trasmissione radiofonica che iniziava proprio alle 14.00 e si chiamava appunto Buon Pomeriggio…nella mia vita Maurizio Costanzo ha occupato un importante posto…ho imparato a leggere sul giornale Grazia e lui ci lavorava quando era ragazzo…Ho veramente un dolore autentico che voglio comunicarvi e credo che sia condiviso da chi ha amato la televisione, la radio e i settimanali”.

Poi ha proseguito: “E’ stato un geniale scopritore di talenti, pensate a Vittorio Sgarbi e Fiorello. Sapeva di essere malato di cuore, voleva essere immortale…Mio marito l’ha sposato da sindaco…in estate andavamo a trovarlo e lui scriveva. Non andava mai in vacanza…aveva tantissimi progetti e li aveva raccontati ai suoi amici…tutti l’abbiamo sempre considerato immortale, ma non è stato così”. Ecco l’omaggio della conduttrice.

I commenti dei follower

“Fortunati ad avere nel nostro Paese una persona come lui…Toccante il ricordo descritto da Barbara Palombelli” e tanti altri commenti del genere si possono leggere. Ciò conferma quanto sia stato amato e apprezzato per il suo operato.

Sicuramente l’Italia ha perso un personaggio di spicco in tutti gli ambiti: dal giornalismo alla televisione. Non ci saranno degni sostituti. Una cosa è certa: la famiglia non sarà mai sola dopo l’addio doloroso.