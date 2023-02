Serena Bortone colpisce e affonda Amadeus: “Ci sono rimasta molto male perché…”

Serena Bortone profondamente delusa dal collega. Le sue parole non lasciano alcun dubbio in merito.

La conduttrice di Oggi È Un Altro Giorno è una delle più amate delle Reti Rai. Il suo programma è uno dei più seguiti e apprezzati dai telespettatori. Il merito? Indubbiamente la presenza di un cast molto affiatato e delle meravigliose interviste a cuore aperto che la giornalista ottiene sempre coi suoi ospiti.

Ospiti che amano raccontarsi anche per quel che concerne il loro privato. Non mancano poi momenti di ilarità e siparietti canori. Il clima è solitamente disteso e si respira una grande armonia. Anche il caso, perché certamente così si può definire, dell’allontanamento di Memo Remigi, è diventato ormai un pallido ricordo.

L’uomo non è più tornato in trasmissione e pare che né la Bortone né l’Azienda di Viale Mazzini abbiano perdonato il suo gesto. Ricordiamo che l’artista, durante una puntata del talk show, aveva allungato le mani sulla collega Jessica Morlacchi, che non aveva affatto gradito il tutto. Ciò gli è costata l’allontanamento in toto dalla Rai.

Delusa profondamente dal collega

Serena non ha più voluto parlargli e, a quanto ha raccontato Memo, nemmeno gli risponde più al telefono. Ora lei sarà super impegnata sul Piccolo Schermo, non solo nella conduzione del suo programma pomeridiano, ma anche in veste di giudice nella nuova edizione del Cantante Mascherato.

Al Festival di Sanremo 2023 l’abbiamo vista seduta una sera in prima fila, ma non è mai salita sul palco. Amadeus non le ha dunque chiesto di co-condurre insieme a lui e a Morandi una serata della nota kermesse. Lei ora è parecchio delusa dal noto collega e non ne fa alcun mistero. Tuttavia il motivo di tale delusione metterebbe le sue radici in un’altra causa. Riguarda sempre la manifestazione canora.

A darle manforte anche il vincitore Mengoni

In poche parole Serena è rimasta molto male nell’appurare che nella lista dei cinque finalisti dell’edizione 2023 non ci fosse nemmeno una donna. Del resto anche il vincitore, il carismatico Marco Mengoni, aveva segnalato tutto ciò. Amadeus aveva deciso di rispondergli dicendo che se ciò era accaduto, fosse per un problema meramente musicale.

In sostanza, a sua detta, le canzoni arrivate in vetta erano migliori rispetto a quelle che non ci sono arrivate. La Bortone a quel punto, durante una sua intervista a TV Talk, ha voluto esprimere un suo augurio. Quale? Quello che nel 2024 ci siano donne con cinque canzoni splendide al Festival Di Sanremo. E chissà che una di loro non possa raggiungere la vetta della vincitrice assoluta.