Luciana Littizzetto, spiffera le reali condizioni di Maria: “Triste e magra magra, è come se le avessero…”

Luciana Littizzetto, a ruota libera sulla conduttrice delle Reti Mediaset. Le sue parole sono una pugnalata al cuore per il grande pubblico italiano.

Se, a quanto pare il migliore amico di Queen Mary è il collega Carlo Conti, le best friends per lei sono Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. La prima la vediamo spesso affiancarla in svariate trasmissioni televisive, come per esempio Tu Si Que Vales, mentre la seconda, di tanto in tano ama essere sua ospite a C’è Posta Per Te.

Qui regala momenti esilaranti ai telespettatori, inviando speciali missive a personaggi noti del vasto mondo dello spettacolo. Nel privato Luciana ha raccontato che la De Filippi l’ha molto consigliata quando lei ha deciso di prendere in affido, ormai moltissimi anni fa, un bambino e una bambina, che erano fratelli di sangue.

Alla fine è riuscita nel suo intento e oggi quei bimbi sono due giovani e splendidi adulti, che lei considera figli a tutti gli effetti. E da quando è diventata madre la sua vita è indubbiamente cambiata, oltre che migliorata, lo ha raccontato lei stessa nel corso di varie interviste, oltre che nell’ospitata più recente nel salotto di Mara Venier.

Le parole di Luciana sul dolore dell’amica

Ovviamente, essendo una grande amica di vita di Maria, non ha potuto non dire la sua sulla scomparsa di Maurizio. Un uomo che ha lasciato certamente il segno non solo nel mondo della comunicazione, del giornalismo e dello spettacolo in toto, ma anche nei cuori del grande pubblico.

Lei, conoscendo molto bene la regina indiscussa delle Reti Mediaset, sa quanto fosse speciale il legame che la legava al suo compianto marito. Un autentico punto di riferimento. Anzi, intervenuta al programma La Bomba, in onda su Radio Deejay, Lucianina ha sostenuto che per la vedova, la perdita dell’amato marito, sia stata qualcosa di molto violento, In pratica è come se le avessero strappato il cuore.

Come sta davvero Maria

Inoltre ha rivelato di come l’ha vista di recente, quando è stata a Roma. “Era triste, magra, magra, un po’ lontana. Ho pensato che fosse stanca. Certo, sapevamo degli acciacchi di Costanzo e che non stesse molto bene”, ha raccontato la Littizzetto con il cuore in mille pezzi. Chiaramente a lei le aveva fatto molto male vedere in quello stato la sua amica.

Ovviamente anche la comica torinese è stata molto legata a Maurizio, che ha significato moltissimo, come lei stessa ha ricordato, per chi opera in televisione, Lo ha definito, a buona ragione, un maestro e come un uomo molto coraggioso e che è arrivato a rischiare la pelle per alcune sue dichiarazioni contro la mafia.