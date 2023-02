GF Vip, Antonella parla al cellulare con Antonino | I fan vedono tutto e sbottano: “Fuori”

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi fa di nuovo parlare di sé. La sua telefonata con Spinalbese diventa virale.

Indubbiamente l’edizione attualmente in corso del reality è una delle più scoppiettanti. Fin dalle sue prime battute è stata molto chiacchierata e non priva di insidie. Il caso Bellavia ha tenuto banco per mesi sui giornali, in TV e sul Web. Poi hanno fatto a lungo parlare di sé le svariate eliminazioni, alcune delle quali a sorpresa, e le diatribe decisamente accese tra alcuni concorrenti.

Parolacce e bestemmie hanno irritato moltissimo i numerosi telespettatori. Svariate le new entry all’interno della Casa più spiata d’Italia e le liason nate fra quelle mura. Tra gli indiscussi protagonisti di questa edizione sono da annoverare l’affascinante Antonino Spinlabese e la bellissima Antonella Fiordelisi.

Il primo è appena uscito dal gioco ed è stato eliminato dal programma per via di una scorrettezza. Sta di fatto che l’uomo si è detto piuttosto stanco di questa esperienza. Ad attenderlo all’uscita la dolcissima Luna Marì, la sua bimba, nata dalla sua precedente relazione con Belen Rodriguez. Il video dell’incontro, decisamente emozionante, è diventato in men che non si dica virale.

Antonella a ruota libera

In studio l’hair stylist spezzino ha trovato Ginevra Lamborghini, con la quale aveva instaurato un legame molto speciale e profondo all’interno della Casa. La cantante e influencer è tornata da poco single, come ha annunciato trionfante Alfonso Signorini. Antonino l’ha immediatamente presa tra le braccia e le ha donato un lungo ed appassionante bacio sulle labbra.

Così i fan dei due hanno festeggiato: i Gintonic si erano finalmente riuniti e ora pareva che niente e nessuno potesse mettere loro i bastoni tra le ruote. A parlare del loro legame è stata anche la bellissima Antonella Fiordelisi, che fa ancora parte del reality. Durante un momento di relax la schermitrice ha voluto scherzare sulla neo coppia.

Finge di parlare con lui

Per fare ciò ha messo in scena un irresistibile teatrino, che però non ha potuto contare sul più totale consenso del vasto popolo del Web. In poche parole la sportiva ha fatto finta di chiacchierare al telefono proprio con Antonino, da poco uscito dalla Casa più Spiata d’Italia. Dopo aver parlato del suo stato di salute, ha fatto una battuta riguardo al legame dell’uomo con Ginevra.

Ciò ha fatto intendere che probabilmente lei, che è sempre più ai ferri corti con il bell’Edoardo Donnamaria, pensi ancora al bel Spinalbese. Non per nulla lui ha infranto molti cuori all’interno della Casa più spiata d’Italia, tra cui quello della sensuale Oriana Marzoli. Con lei i rapporti sono rimasti assai tesi, mentre con Antonella è rimasta, almeno da parte sue, almeno una bella amicizia.