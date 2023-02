Sabrina Ferilli fuori controllo: quello che è successo alla camera ardente di Costanzo è scioccante

Sabrina Ferilli come scatenata. Non ha tollerato quello che è successo alla camera ardente del compianto Maurizio.

L’attrice e conduttrice romana è una delle artiste più amate e apprezzate nel nostro Paese. Donna bellissima e carismatica è pure dotata di un’innata simpatia. Ed è grazie a questo mix, decisamente esplosivo, che lei è riuscita ad entrare nel cuore del grande pubblico, per non uscirne mai più.

Regina della fiction nostrana, nonché del Grande Schermo, da anni la vediamo affiancare in TV la mitica Maria De Filippi. Sovente ospite a C’è Posta per Te, in passato ha svolto il ruolo di giudice nel serale di Amici. A Tu Si Que Vales poi è una presenza costante. Assai spassosi sono i suoi siparietti con il famoso e terribile nano rosso.

Tuttavia il grande feeling che vige tra Sabrina e Queen Mary, appartiene anche alla sfera privata. Le due infatti sono grandissime amiche e Maria è solita fare degli scherzi alla ben più credulona Sabrina. Ovviamente in questo momento decisamente doloroso e duro che la conduttrice delle Reti Mediaset sta affrontando per via della scomparsa del marito Maurizio, anche l’artista romana le starà molto vicino.

Tanti vip, e non solo, a rendere omaggio al compianto Maurizio

A voler dare l’ultimo saluto al noto giornalista e conduttore che ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e del giornalismo nel nostro Paese, tantissimi amici e vip. Le loro visite non sono di certo passate inosservate. Sui giornali, nonché sui Social, trovano ampio spazio sia video che fotografie che li immortalano in quel preciso momento.

Tuttavia anche le persone comuni hanno voluto porgere i loro omaggi al defunto, oltre che alla sua famiglia. In molti poi si sono avvicinati a Maria per porgerle le loro più sentite condoglianze e stringerle anche solo per qualche istante la mano,. E poi c’è anche stato chi, forse non rendendosi conto della situazione decisamente tragica, è arrivato a fare una richiesta davvero fuori luogo.

Il pensiero di Sabrina

Ed è rivolto a queste persone l’amaro sfogo presente sui Social, in particolare su Instagram, da parte della splendida Sabrina. La donna, che possiede un carattere pepato e che non si fa problemi a dire quel che pensa, ha voluto rispondere a un post di Selvaggia Lucarelli. La giornalista aveva criticato il fatto che alcune persone avevano chiesto di realizzare un selfie con la vedova nel momento del saluto.

La conduttrice, dal canto suo, lo ha permesso con un sorriso. La Lucarelli ha sostenuto che avrebbe mandato bellamente a quel paese se fosse stata lei al posto della De Filippi innanzi a quella richiesta. A darla man forte in tale direzione è stata anche la stessa Ferilli, che ha parlato senza tanti giri di parole, di una grave mancanza di educazione. I followers approvano in toto entrambi i pensieri.