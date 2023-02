Kate Middleton deve proprio rassegnarsi: Camilla l’ha scavalcata una volta per tutte

Una doccia fredda in arrivo per la moglie del primogenito di Re Carlo III. Camilla l’ha superata un’altra volta.

Kate Middleton, da quando è entrata a far parte della mitica e chiacchieratissima Royal Family, è diventata un autentico punto di riferimento per tantissime donne. Bellissima, elegante e raffinata è considerata a buona ragione un’icona di stile. I suoi outfit sono sovente copiati, così come il suo make-up, delicato ma comunque studiato nei minimi dettagli, come le sue acconciature.

Dotata di una bellezza per lo più acqua e sapone, la donna ama puntare sulla sobrietà e sulla semplicità. Inoltre è sempre molto pacata e cerca di seguire il più possibile, per lo meno in pubblico e nelle occasioni ufficiali, il classico bon ton, che conosce a menadito. È anche molto ironica e ama trascorrere molto tempo in compagnia dei suoi tre figli.

Possiede un ottimo rapporto con il suocero Carlo e con la sua seconda consorte Camilla. Non per nulla è stata proprio Kate, in nome del suo talento per la fotografia, a immortalare la donna per i nuovi ritratti ufficiali. Le due sono molto complici e si stimano a vicenda. Ciò ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo non solo al popolo inglese, ma anche al Principe William che è molto legato a suo padre.

Camilla, il grande amore di Carlo

Un padre che a maggio sarà incoronato ufficialmente re. Quel giorno sarà certamente accanto a lui la sua meravigliosa consorte. Una donna che ha saputo aspettarlo e che ha vissuto nell’ombra per moltissimo tempo, svolgendo l’assai scomodo ruolo dell’amante. Il loro amore possiede radici lontane ma non hanno potuto inzialmente viverlo alla luce del sole.

Difatti erano entrambi sposati. Inizialmente Elisabetta non aveva preso bene la loro liason ma poi si è arresa anche lei innanzi all’evidenza. Quale? Il fatto che i due si sono sempre amati profondamente. Insomma, era destino che prima o poi potessero vivere liberamente e serenamente la loro relazione.

Ennesima doccia fredda per Kate

Alla fine pure la regina si era affezionata a Camilla, che l’ha conquistata in nome della sua innata classe. E così ha deciso che alla sua dipartita, quando il figlio Carlo sarebbe salito al trono, lei sarebbe stata regina. In particolare regina consorte. Tuttavia ora pare che la Parker Bowles sarà considerata al 100% regina. Pertanto potrebbe essere ufficialmente tolta l’aggiunta della parola consorte.

A spifferarlo è stato il Daily Mail. E questo sarebbe, secondo molti esperti della Royal Family, l’ennesimo scacco matto nei confronti di Kate. Non per nulla, stando all’ascolto di alcuni sondaggi, non sono pochi gli inglesi che avrebbero voluto lei e il suo affascinante marito sul trono al posto di Carlo e di Camilla. In ogni caso un giorno ci saranno. Devono solo pazientare molti anni.