“Il mio unico erede sarà…”: Maurizio Costanzo l’ha rivelato poco prima di morire

Maurizio Costanzo ha rivelato prima di morire, chi sarà il suo erede. Il noto giornalista ha pianificato tutto nei minimi dettagli, in modo da essere sempre pronto a qualunque imprevisto.

La vita va pianificata, soprattutto quando si raggiunge una certa età. Per scaramanzia non se ne parla, ma non bisogna mai farsi trovare impreparati, ecco perché Maurizio Costanzo poco prima di morire ha rivelato chi sarà il suo unico erede.

Il desiderio di Costanzo prima di morire

Durante la consueta puntata di Domenica In, andata in onda sulla Rai domenica scorsa, la nota cantante Elodie, ha voluto dire addio a Maurizio Costanzo a modo suo. Per chi non lo sapesse, Maurizio aveva personalmente scritto la canzone, Se telefonando, interpretata dalla grande Mina.

Ed è proprio cantando questa canzone che Elodie ha fatto commuovere l’intero studio, Mara Venier inclusa. Tra le note di questa bellissima canzone, le immagini di Maurizio scorrevano alle spalle della cantante, la quale a fatica ha concluso la sua interpretazione, mantenendo sempre la lucidità che la contraddistingue. Se pensiamo che Elodie è diventata famosa proprio per aver partecipato al programma Amici di Maria De Filippi, capiamo quanto questo personaggio sia legato a Maurizio e alla sua famiglia.

L’erede di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo, noto giornalista e conduttore televisivo, anni fa, prim di morire in un’intervista aveva rivelato chi avrebbe dovuto prendere il suo posto al Maurizio Costanzo Show, quando lui non ci sarebbe più stato.

Se questo erede accetterà la sfida lasciatagli dal grande conduttore questo ancora non lo sappiamo, in quanto è ancora troppo presto per parlare di queste cose, visto che è ancora in corso il funerale del povero Maurizio. Ad ogni modo, Costanzo vorrebbe vedere seduto sulla sua sedia, il giornalista Giovanni Floris.

Per chi non lo conoscesse, Floris è un giornalista, scrittore, saggista, autore televisivo, conduttore televisivo ed ex conduttore radiofonico italiano. Ha condotto Ballarò fino al 2014, attualmente invece tiene le redini del programma Dimartedì su La7.

Ecco cosa aveva risposto all’epoca dell’intervista un brillante e simpatico Costanzo alla domanda di chi avrebbe voluto come erede del suo amato “figlio”, il Maurizio Costanzo Show:

“…Se proprio dovessi fare un nome, ecco, forse Giovanni Floris potrebbe indossare una delle mie giacche. Tra l’altro mi ha confidato che ha deciso di fare questo mestiere vedendo Bontà Loro…”. Aspettiamo quindi di capire nei prossimi giorni cosa succederà al palinsesto Mediaset e chi realmente diventerà l’erede ufficiale di Maurizio Costanzo.