Meghan Markle, qualcuno spiffera un torbido segreto: “Lei è ossessionata dai….”

Ecco svelato il torbido segreto che ruota attorno Meghan Markle. La duchessa del Sussex ha un’ossessione che qualcuno ha spifferato, ecco svelate le sue vere intenzioni.

Meghan Markle ha un torbido segreto che si porta “sulle spalle” come un pesante fardello da quando ha conosciuto Harry. Ecco che finalmente qualcuno ha spifferato la sua ossessione, come si dice “non è tutto oro ciò che luccica”.

L’ossessione di Meghan

Meghan Markle sperava di essere sempre sulla cresta dell’onda nel cuore degli inglesi, ma ne ha combinate troppe insieme al marito Harry per poter essere ancora accolta a braccia aperte come capita per esempio con sua cognata Kate. Suo padre aveva messo in guardia il principe Harry su chi stava per sposarsi, ma lui non lo volle ascoltare all’epoca.

Adesso noi non sappiamo cosa sia vero o meno di tutto quello che ha raccontato del documentario autobiografico rilasciato da Netflix, tantomeno di quali siano realmente le sue intenzioni, quello che è certo è che per l’Inghilterra non c’è più posto per la Markle.

Secondo il risultato dei sondaggi pubblicati sul MailOnline, gli inglesi non vorrebbero vedere né Meghan né il principe Andrea all’incoronazione del 6 maggio di Re Carlo III. Al contrario invece, il 38% dei partecipanti vorrebbero vedere Harry al fianco del padre. Non si sa ancora quale sia la posizione del secondogenito del Re, in quanto da fonti vicine al Duca di Sussex, starebbe aspettando di ricevere un invito scritto dell’evento, prima di prendere una qualunque decisione.

Sappiamo che Harry vorrebbe partecipare ad un giorno così importante per suo padre, ma è ancora indeciso in quanto proprio in quel giorno dovrebbe festeggiare il 4° compleanno di Archie. Sicuramente nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito.

Il segreto rivelato della Markle

Il torbido segreto di Meghan Markle è stato rivelato, non può più tornare indietro in quanto è stata definitivamente smascherata. Il biografo reale, Tom Bower, al GB News ha confidato diverse indiscrezioni sulla duchessa del Sussex che fanno venire i brividi.

Meghan Markle non ha mai amato Harry, semplicemente voleva diventare una principessa, voleva essere ricca e voleva cambiare totalmente vita. La sua ossessione diciamocelo chiaro sono i soldi. Il suo compenso da attrice non le bastava, lei voleva molto di più, per questo ha puntato al secondogenito di Carlo. Secondo Bower, quando la Markle ha scoperto che Harry non era così tanto ricco come sperava, ci sarebbe rimasta molto male. Ecco perché i Sussex sono noti per essere dei veri e propri scrocconi, pur di far vivere alla principessina Meghan il suo sogno da riccona.

Hanno ricevuto favori da tutti mentre erano a Palazzo, da Clooney e Amal che gli hanno regalato la luna di miele totalmente spesata, al primo baby shower newyorchese offerto da Amal Alamuddin e Serena Williams. La lista sarebbe ancora molto lunga. Peccato però che adesso, dopo lo scandalo che li ha visti esiliati da Buckingham Palace, per non parlare dello show da Oprah, la docu-serie su Netflix e il libro Spare, di Harry, tutto questo sarebbe finito.

Tutti i loro “amici” infatti pare abbiano smesso di offrirgli favori, in quanto nessuno vuole più avere a che fare con i due, i quali con grande amarezza di Meghan, dovranno adeguarsi ad una vita sempre lussuosa ma non super lussuosa come avrebbe voluto lei.