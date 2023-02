Francesca Fialdini, a 20 anni era completamente irriconoscibile: molto più bella ora

Francesca Fialdini è indubbiamente una grande professionista, ma anche una donna bellissima. Eccola a 20 anni.

Da svariati anni ci fa compagnia sul Piccolo Schermo con la sua ingente bravura e la sua spiccata simpatia. Professionista abile e preparata, sa trattare con una certa maestria argomenti sia drammatici che più leggeri. Ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e dell’informazione quando era ancora giovanissima. Dunque oggi possiede tanta esperienza sul campo e un curriculum di tutto rispetto.

È molto amata e stimata dal grande pubblico italiano, anche per la sua semplicità, con la quale ama mostrarsi in pubblico e sui Social. Nonostante sia moto famosa e molto presente sul piccolo Schermo, non ama molto parlare di sé e di concedere interviste fiume. Non per nulla si definisce una persona molto riservata.

Insomma, per lei la sua vita privata tale dovrebbe sempre e comunque rimanere. Nonostante ciò sappiamo che è felicemente fidanzata da molti anni con un uomo che svolge tutt’altra professione. Si tratta di un celebre e affermato odontoiatra di Lecco, di nome Milo Brunetti. A quanto apre i due non convivono ancora a Roma, dove Francesca opera e vive.

Una vincente

In ogni caso lei è molto serena e la sua serenità si ripercuote anche sul lavoro dove è certamente vincente. Da svariati anni la troviamo al timone del seguitissimo contenitore domenicale Da Noi…A Ruota Libera, che va in onda su Rai Uno, subito dopo Domenica In, condotto dalla splendida Mara Venier.

Qui ama intervistare, con il suo inconfondibile stile, personaggi noti del mondo dello spettacolo, nonché invitare persone comuni che sono propense a raccontare storie molto emozionati e toccanti di vita. Francesca è infatti molto sensibile al Sociale e ama condividere le sue emozioni, provate dal racconto di tali confessioni, con i suoi amati fan.

Come era a 20 anni

Fan che stanno diventando sempre più numerosi. Certamente quelli della prima ora avranno notato che, con il passare del tempo, il look della loro beniamina sia parecchio cambiato. Di recente poi la Fialdini ha voluto dare un bel taglio alle sue chiome che ora porta piuttosto corte e finte spettinate.

Da ragazza aveva prediletto capelli lunghi, per lo più lisci. Poi aveva detto sì anche a morbide e super femminili onde. Ciò che è cambiato è il make-up che oggi è più deciso, soprattutto per quanto concerne le tonalità del rossetto. Pure gli outfit sono più sgargianti e più modaioli. E lei è sempre più bella.