Can Yaman stroncato da Costanzo prima di morire: che mazzata micidiale

Poco prima di lasciare questo mondo Maurizio Costanzo ha stroncato, professionalmente parlando, il noto e affascinante attore turco. Le sue parole.

Indubbiamente il noto giornalista e conduttore ha lasciato il segno sia nel vasto mondo dello spettacolo che della comunicazione. Inoltre il suo Maurizio Costanzo Show ha fatto storia. Attivissimo professionalmente parlando fino agli ultimi giorni dalle sua vita, ha curato per tantissimo tempo una sua rubrica sul noto settimanale familiare Nuovo.

Qui, invitato dai lettori, parlava di argomenti, programmi e personaggi molto noti, dicendo la sua opinione. E durante un numero ha deciso di dire la sua riguardo all’attore turco, diventato un vero divo nel Nostro Paese. Tra l’altro Can è molto legato da un sentimento di profonda stima e amicizia alla sua vedova.

Non per nulla Maria l’ha sovente invitato al suo programma serale del sabato di Canale 5, C’è Posta Per Te. E anche quest’anno per il fischio della nuovissima edizione, l’ha richiesto al suo fianco. Al momento Can sta girando El Turco, la nuova serie di Disney Plus. Svariate fotografie rubate dal set sono diventate in men che si dica virali.

Can è solo bello? Le parole di Costanzo

Essendo un uomo molto bello e dotato di un’eccellente fisicità, è anche molto richiesto in qualità di modello e testimonial di svariati marchi. L’artista turco, essendo ben conscio della grandissima popolarità che gode anche nel nostro Paese, ha deciso di utilizzare i Social per chiedere ai suoi fan di dare una mano al popolo turco, di recente colpito da un terribile terremoto.

In generale è molto attivo nel sociale e non ama parlare molto di sé e del suo privato cha tale dovrebbe a suo avviso rimanere. Sta di fatto che Maurizio non ha parlato benissimo di lui a livello professionale. In poche parole il giornalista ha sostenuto che, a parte i muscoli e la bellezza, non gli pareva che potesse vantare altre particolari doti artistiche.

Deve ancora dimostrare tanto, parola di Maurizio

Per lui, Can avrebbe ottenuto uno spazio importante grazie alla sua ragguardevole fisicità e bellezza. Del resto anche quella conta parecchio se di mestiere si fa quello dell’attore. Costanzo ha poi sottolineato che Can dovrà dimostrare di avere la stoffa necessaria per restare sulla cresta dell’onda.

Nonostante ciò le fan a Yaman non mancano di certo e i video che lo vedono indiscusso protagonista, anche quando recita, diventano in men che non si dica virali. Lui dal canto suo non ha voluto rispondere nulla alle critiche dell’ex marito della De Filippi, forse per rispetto alla sua persona e soprattutto per lo speciale legame che lo lega alla regina indiscussa delle Reti Mediaset.