Maurizio Costanzo, la notizia dell’ultima ora: l’hanno tenuto nascosto per 10 giorni

L’hanno tenuto nascosto per 10 giorni, adesso il segreto sulla verità di Maurizio Costanzo è stato svelato, non possono più nasconderlo ormai.

La terribile notizia della morte di Maurizio Costanzo ha scioccato tutti, amici, parenti e fans. Una notizia dell’ultima ora però ha svelato un segreto su di lui tenuto nascosto per 10 giorni. Come avranno fatto a non fare emergere niente per tutto questo tempo?

Il segreto di Maurizio Costanzo

Oggi, 27 febbraio 2023 si terranno i funerali in diretta del grande presentatore e giornalista, Maurizio Costanzo, il quale è morto qualche giorno fa a 84 anni, nella clinica di Roma dov’era ricoverato da un po’ di tempo. In questi giorni sono stati tanti gli omaggi in suo onore rilasciati dalle varie emittenti televisive. Ovviamente Mediaset in prima linea, ha trasmesso degli special in cui ripercorrendo la vita di uno dei volti storici dell’ente televisiva, hanno voluto salutarlo in questo modo.

Molte sono state le celebrità che hanno voluto dirgli addio sui social o in tv, molti hanno pianto al suo ricordo, la voce distrutta dal dolore. Nella sala ardente Maria De Filippi ha vegliato ininterrottamente la bara del marito, ricevendo le condoglianze da chiunque volesse salutare il grande Maurizio.

In questo grande momento di dolore però c’è chi ha avuto il coraggio di chiedere un selfie alla De Filippi. Dimenticandosi forse che Maria oltre ad essere un personaggio dello spettacolo, in quel momento era una moglie distrutta dal dolore per la perdita del marito, la quale aveva bisogno solo di un briciolo di empatia e di sensibilità.

Ed ecco che in questi momenti echeggiano ad alte frequenze le parole di Albert Einstein: “Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità: il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti”. Caro Albert ci avevi preso già da allora.

La parola dell’avvocato Assumma sul segreto di Costanzo

La notizia dell’ultima ora sulla morte di Maurizio Costanzo ha scioccato un po’ tutti. L’hanno tenuto nascosto a tutti per 10 giorni, il fatto che il giornalista fosse ricoverato nella clinica di Roma, a seguito di un piccolo intervento.

Il suo avvocato e amico di lunga data, Giorgio Assumma è ancora scioccato dalla morte di Costanzo. Non c’erano avvisaglie, l’intervento era andato bene e lui era lucido e attivo come sempre. Assumma aveva sentito Costanzo anche quel giorno, come faceva ormai da 50 anni tutti i giorni e sembrava procedesse tutto bene.

Del ricovero di Costanzo, oltre ad Assumma, Maria De Filippi e i suoi figli, non lo sapeva nessuno, l’hanno tenuto nascosto per 10 giorni, cercando di mantenere il totale riserbo sulla situazione. Purtroppo però quella tragica mattina Maurizio si è aggravato improvvisamente e non c’è stato niente da fare. Anche Assumma quando arrivò era ormai troppo tardi.