Edoardo Donnamaria, la mano scivola proprio lì: palpeggiamenti bollenti con la Murgia | Antonella nera

Edoardo Donnamaria è sempre più vicino a Nicole Murgia. Ecco cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip 7.

In questi giorni nella casa più spiata d’Italia sta accadendo di tutto. Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sono finiti al televoto per colpa di una riunione avvenuta nel cuore della notte senza i microfoni accesi. Sono state dette delle cose su Antonella Fiordelisi, Daniele Del Moro e Oriana Marzoli. Alfonso Signorini non è sceso nei dettagli, ma la conversazione è stata fortemente criticata.

Come se non bastasse Antonino Spinalbese è uscito in seguito alla nomination, però non è riuscito a nascondere il suo entusiasmo perché finalmente ha riabbracciato dopo 5 mesi la figlia Luna Marì e ha finalmente baciato Ginevra Lamborghini. Molti si sono chiesti se si siano rivisti al di fuori dello studio. In effetti l’incontro non è ancora avvenuto a detta del ragazzo.

Ora le telecamere sono puntate su Edoardo D., il quale è riuscito a conquistare Antonella in poco tempo. Da subito sono stati i protagonisti assoluti delle dirette per via della loro storia d’amore fatta di alti e bassi. Infatti non sono mancate delle discussioni tali da farli allontanare per poi tornare sui loro passi.

Dopo l’ultima diretta pare che siano arrivati ai ferri corti. Stavolta è lei che ha deciso di mettere la parola fine. Il ragazzo nelle ultime ore si è avvicinato a Nicole compiendo un gesto che non è passato inosservato.

“Ormai c’è un tacito consenso”

In poche parole su Twitter sta circolando un video in cui Edoardo e Nicol sono vicini e stesi su dei cuscini. Lui ha il braccio posizionato in modo tale da sfiorarle il seno. La donna non si è spostata e ciò ha fatto scatenare il web. “Tra una palpatina e altro. Ormai c’è un tacito consenso”, ecco cosa è stato riportato per iscritto nella didascalia.

Come se non bastasse si sono appartati in un angolo della casa fino a notte fonda, dopodiché lui è andato a dormire accanto ad Antonella. Gli utenti social non stanno tollerando per niente l’atteggiamento di Edoardo. Secondo qualcuno sta facendo di tutto per creare delle dinamiche tali da permettergli di restare in gioco il più possibile.

La furia dei fan

Una cosa è certa: Edoardo sta facendo infuriare i fan della coppia Donnalisi. Antonella è stata all’oscuro fino alla fine di questa situazione con Nicole. Infatti nella diretta di lunedì 27 febbraio ha mostrato stupore per le dichiarazioni di Signorini.

Dopo Alberto De Pisis ora si sta focalizzando su Nicole e qualcuno crede che si tratti di strategia. Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che attendere.