Alfonso Signorini, se l’è proprio fatto sfuggire: “Maria e Maurizio litigavano per…”

Alfonso Signorini nello studio di Verissimo ha parlato di Maurizio Costanzo svelando un retroscena del tutto inaspettato sul suo rapporto con Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto.

Purtroppo il conduttore di punta della televisione italiana è venuto a mancare il 24 febbraio 2023 a causa di alcune complicazioni post intervento. La sua morta è arrivata come un fulmine a ciel sereno al punto tale che Maria De Filippi non riesce ancora a crederci. Accanto a lei c’è stato il figlio adottivo Gabriele.

Nelle ultime ore è stato celebrato il funerale nella chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo e tutti i personaggio televisivi e non si sono riuniti per dargli l’ultimo saluto. E’ stato un momento altamente toccante, seguito anche da casa attraverso il collegamento in diretta. In prima fila c’erano Lorella Cuccarini, Alfonso Signorini, Pier Silvio Berlusconi e Raffaella Mennoia.

Fiorello, Mara Venier, Alessandro Preziosi, i figli naturali Saverio e Camilla Costanzo e tanti altri ancora non hanno esitato a rendergli omaggio fino all’ultimo. Sul web in tanti si sono lamentati del poco tatto che qualcuno ha avuto nei riguardi della conduttrice perché le hanno chiesto dei selfie con a pochi centimetri il feretro del marito defunto.

Nonostante tutti non si è negata a una simile richiesta, dimostrando così di essere una signora. Nella puntata di Verissimo del 26 febbraio 2023 Silvia Toffanin ha accolto nello studio vari personaggi pubblici e tra questi non poteva mancare Signorini che ha rivelato un dettaglio del rapporto di una delle coppie più amate del piccolo schermo.

“Non riuscivano ad andare d’accordo”

Maurizio Costanzo è convolato a nozze quattro volte nella sua vita. Con la De Filippi si è sposato nel 1995 e fino al giorno del suo addio sono stati inseparabili: “Erano davvero innamorati, erano il mondo l’uno per l’altra. Oltre a sostenersi lavorativamente, erano uniti e affrontavano la vita insieme”.

Poi ha proseguito: “L’unica cosa che riusciva a farli litigare era il gatto di Maurizio. Entrambi amavano profondamente gli animali, ma il gatto di lui e i cani di lei non riuscivano ad andare d’accordo e proprio per questo, spesso si trovavano a dividerli. Penso che il loro amore sia stato uno dei più veri e sinceri di tutto il mondo della televisione”.

Alfonso Signorini a Verissimo – Youbee.it

“Erano sposati, ma anche grandi amici”

“Maurizio una volta ha detto che l’unica donna che avrebbe voluto al suo fianco al momento della sua morte sarebbe stata Maria. Loro due si sostenevano a vicenda, erano sposati ma erano anche grandi amici”, ecco come Signorini ha terminato la sua intervista.

Non è riuscito a trattenere le lacrime e i presenti nello studio hanno applaudito per una manciata di secondi. Maurizio Costanzo è andato via, ma resterà per sempre nei cuori di tanta gente.