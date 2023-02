Carola Carpanelli beccata con un altro in discoteca: la segnalazione scuote Uomini e Donne

Carola Carpanelli è stata beccata in discoteca in compagnia di un ragazzo misterioso. L’influencer Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione ricevuta da un suo follower.

Uomini e Donne lunedì 27 febbraio 2023 non è andato in onda per dare spazio al funerale di Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio in seguito a una complicazione post intervento. Infatti Maria De Filippi è stata del tutto spiazzata dalla notizia perché non immaginava che la situazione fosse così grave.

Per fortuna sia lei che il figlio Gabriele hanno il sostegno di tante persone, da Raffaella Mennoia a Lorella Cuccarini. Nella Chiesa degli Artisti erano presenti tanti volti del mondo dello spettacolo a dare l’ultimo saluto al conduttore che ha fatto la storia della nostra televisione.

I fan di Uomini e Donne hanno inviato dei messaggi di supporto alla conduttrice, la quale a breve tornerà (seppure con difficoltà) alla sua routine. Non a caso a breve rivedremo i partecipanti del programma televisivo alle prese con l’amore. L’attenzione si sta focalizzando sul tronista Federico Nicotera, il quale nei prossimi giorni potrebbe fare una scelta tra Carola e Alice Barisciani.

Il pubblico sostiene che sarà la prima ad andare via con il ragazzo dallo studio mano nella mano. Lo sguardo di lui conferma il forte sentimento che alberga nel suo animo per la splendida ragazza, eppure non mancano le discussioni per via di incomprensioni. Di recente Carola è stata al centro del gossip per via di una segnalazione inviata a Deianira Marzano.

“Ieri sera al Noir a Lissone”

L’influencer ha condiviso una Instagram story che consiste in uno screen inviato da un suo follower. Si vede perfettamente Carola in compagnia di un ragazzo, del quale non si vede il volto. Hanno trascorso una serata in un locale lombardo, ma pare che con loro ci fosse un’altra ragazza.

Per ora non si sa nulla, dunque ci si può basare solo su questa foto scattata in modo fulmineo. “Si, sono sempre amici”, ecco cosa si può leggere in basso. I telespettatori non hanno un pensiero unanime sulla ragazza. C’è chi approva il suo modo di fare perché non è detto che debba stare a casa a piangere. Altri, invece, credono che stia dimostrando erroneamente l’interesse per Federico.

Carola o Alice?

Se Carola è spesso la protagonista del trono di Federico, dall’altra parte c’è Alice. Di animo pacato e comprensivo, a un certo punto perde le staffe e si fa sentire. In varie occasioni ha fatto capire di provare qualcosa per Federico, perciò tende a restare.

Anche lei crede fortemente che sarà Carola la scelta. Tuttavia nulla è scontato, ragion per cui non getta la spugna. Non si sa ancora quando si concluderà questo trono. Fatto sta che è stato uno dei più belli di quest’edizione.