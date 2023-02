Sabrina Ferilli e la rivelazione senza filtri sulla De Filippi: “Lei è un demonio ed è un…”

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi si conoscono praticamente da una vita. La verità sulla loro amicizia. Parla l’attrice.

In questi giorni di grande dolore per la regina indiscussa delle Reti Mediaset e la sua famiglia, molti amici e volti noti dello spettacolo italiano italiano, hanno voluto starle vicino. Alla camera ardente del marito Maurizio Costanzo, così come ai funerali, tantissime persone, anche non vip, hanno voluto farle sentire tutto il loro ingente affetto.

Del resto, ancora oggi, la conduttrice è una delle più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. E anche l’amica di sempre Sabrina Ferilli, capendo la gravità della situazione, è corsa subito da lei. Come ci hanno ampiamente mostrato i Social, la donna si trovava a Tokyo quando le è giunta la notizia della dipartita del noto giornalista.

Ha preso immediatamente il primo volo disponibile ed è ritornata a Roma dove vive ed opera da sempre. Il suo gesto, definito da molti sul Web come eclatante, ha ribadito ancora una volta il grande legame che vige tra di lei e la conduttrice. Le due tra l’altro appaiono sovente insieme sul Piccolo Schermo.

La confessione di Sabrina

La bella romana l’abbiamo vista anni or sono in veste di giudice ad Amici, salvo poi lasciare tale compito per accettarlo a Tu Si Que Vales. Qui è presa di mira dal terribile e assai pestifero nano rosso. Maria si diverte tantissimo quando lui la punzecchia. In quel frangente la presentatrice di Canale 5 appare nel suo lato più divertente e spassionato.

E a parlare del suo lato più spassoso e birichino, è stata proprio la Ferilli. Nel corso di un’intervista Sabrina ha infatti dichiarato riguardo a Maria: “È un demonio, un diavolo di amica, ma lei veramente studia come mettermi in difficoltà”. A tal proposito Queen Mary ha raccontato di un episodio che ha lasciato letteralmente basiti i rispettivi fan.

Un bene sincero

In poche parole avrebbe chiamato l’amica a notte fonda solo per dirle che aveva visto il suo ultimo film e che l’aveva trovato un autentico capolavoro. Anche l’ex signora Costanzo ha speso splendide parole per Sabrina dalle pagine di Oggi. L’ha infatti definita una persona vera, sostenendo pure che la diverte tantissimo.

Il loro feeling è noto praticamente a tutti e quando sono insieme in TV è assolutamente più che palpabile. Al di là degli scherzi e delle battute che si lanciano, si vogliono davvero molto bene. La stima è assolutamente reciproca, sia a livello professionale che umano e personale. Ciò ha riempito il cuore di immensa gioia dei loro rispettivi estimatori, che sono sempre più calorosi e numerosi.