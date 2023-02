“Mandatela subito da un dottore”: Sonia Bruganelli preoccupatissima per la donna

Sonia Bruganelli prende immediatamente in mano le redini della situazione. Molto preoccupata per una giovane donna, richiede l’aiuto di un dottore.

L’affascinante moglie del mattatore televisivo Paolo Bonolis, ha pianto moltissimo in questi giorni per la dipartita del caro amico Maurizio Costanzo. In lacrime al suo funerale lei e l’adorato marito. La donna è tornata in forza in qualità di opinionista al GF Vip, accanto alla splendida Orietta Berti.

Durante una sua assenza nel periodo natalizio, quando lei è volata in America per conoscere il nipotino, a prendere il suo posto sono stati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dotata di una parlantina sciolta e di una schiettezza fuori dal comune, non si fa mai problemi a dire quel che pensa e che le passa in quel preciso momento per la mente.

De resto è proprio ciò che è richiesto a un bravo opinionista, ovvero di dire la sua, costi quel che costi. Lo ha detto chiaramente anche un’altra grande esperta del settore, come la mitica Tina Cipollari, nel corso di alcune puntate di Uomini e Donne. La Bruganelli sa anche essere molto ironica e questo suo aspetto le consente di rispondere in modo efficace a molti utenti che la attaccano sul Web per via della pubblicazione di alcuni scatti.

Accattivante opinionista per Signorini

In particolare costoro le punterebbero il dito contro per il suo eccessivo modo, secondo la loro visione, di ostentare il lusso. Del resto Sonia non ha mai nascosto di amare l’eleganza e di scegliere sempre sia outfit che accessori degni di nota, a partire dalle pochette super griffate. E anche in TV non ne fa mai a meno.

Di ciò ne ha parlato anche Alfonso Signorini. Ed è proprio durante le dirette del lunedì o del venerdì sera del GF che lei ottiene accese discussioni con svariati concorrenti di questa incandescente edizione del padre di tutti i reality in versione vip. Indubbiamente tra i grandi protagonisti ci sono la bellissima Antonella Fiordelisi e l’affascinante Edoardo Donnamaria.

Una fan parla alla super coppia e arriva la richiesta di Sonia

I due hanno iniziato da tempo una relazione all’interno della Casa più spiata d’Italia. Tuttavia sono sovente ai ferri corti e non mancano le litigate. E ora che lui le ha confessato di un riavvicinamento particolare con la sensuale Nicole Murgia, lei è andata su tutte le furie, per poi scoppiare in un pianto a dirotto.

La coppia piace molto ed esistono tantissimi fan, tra cui una super scatenata che è giunta in studio e ha invitato i due a non litigare più e a stare insieme. Ha anche rivelato di stare male e di avere dei mancamenti quando loro si prendono a male parole. Ed è a quel punto che Sonia ha dichiarato: “Mandatela subito da un dottore”. A sostenerla in tale direzione numerosi utenti, che trovano eccessive le reazioni della fan.