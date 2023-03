Mara Venier, lo ammette per la prima volta: “Quando Maurizio veniva da me Maria mi diceva di metterlo a…”

Mara Venier a Domenica In ha fatto una rivelazione inaspettata su Maurizio Costanzo. Non ha potuto non menzionare Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto.

Mara Venier è stata una delle tante persone del mondo dello spettacolo a recarsi al funerale di Maurizio Costanzo nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Lunedì 27 febbraio 2023 è stato l’ultimo giorno per dargli l’ultimo saluto. Un momento straziante soprattutto per Maria De Filippi, Gabriele e i figli naturali Saverio e Camilla.

Molti vip erano presenti: Fiorello, Lorella Cuccarini, Alfonso Signorini, Alessandro Preziosi e tanti altri ancora. Qualcuno ha avuto il coraggio di chiedere alla De Filippi un selfie con dietro la bara dell’amato ormai andato via. Un gesto che ha indignato tantissimi utenti social, in quanto hanno detto la loro sia Selvaggia Lucarelli che Sabrina Ferilli.

Nonostante tutto la conduttrice non si è negata alla richiesta del tutto inopportuna, dimostrando per l’ennesima volta il suo essere una signora con la s maiuscola. In questi giorni tanti programmi televisivi hanno dato ampio spazio a Costanzo: Forum, Verissimo, telegiornali, ecc…Domenica In non ha fatto eccezione.

Nella puntata di domenica 26 febbraio 2023 Mara Venier ha invitato degli ospiti d’eccezione per rendere omaggio alla sua figura. Poi a un certo punto la conduttrice ha menzionato Maria De Filippi, soffermandosi su come sarà la sua vita senza il compagno.

“Stesso rapporto che io ho con mio marito”

“Maria con Maurizio aveva lo stesso rapporto protettivo che io ho con mio marito…Al di là del lavoro, che è tanto per noi e ci impegna parecchio, il centro della nostra vita è accudire i nostri mariti. Parte della nostra giornata è dedicata a loro. Quando Maurizio veniva da me, Maria mi diceva ‘mettilo seduto e fagli bere acqua’”.

Poi ha portato avanti il suo discorso: “Per dire che quando imposti la vita con il tuo compagno in questo modo e lui viene a mancare il vuoto è enorme“. Durante l’esposizione non è riuscita a trattenere le lacrime. In un secondo momento ha voluto parlare di come sarà la vita d’ora in poi della De Filippi.

“Un dovere essere vicini a Maria”

“Dovere di noi amici, finiti questi ricordi per Maurizio, di essere vicini a Maria. Credo che Maria sia rimasta davvero sola. Ha bisogno del nostro affetto e di avere la sensazione che attraverso di noi la vita con Maurizio continui. Credo che sia un dovere nostro da assolvere con cristiana amicizia“.

La Venier ha lanciato un importante messaggio, ma sicuramente verrà ben accolto dagli italiani. Del resto sia lei che Costanzo sono entrati nel cuore di tutti noi. Lei non sarà mai sola.