Anna Pettinelli, dopo Amici diventa ‘opinionista’ nel reality show: è pioggia di commenti

Anna Pettinelli è al centro dell’attenzione per aver dato un suo parere sulle dinamiche di un noto programma televisivo. Ecco come sono state commentate le sue parole sul web.

Anna Pettinelli fino all’anno scorso era presente nel piccolo schermo per aver avuto il ruolo di maestra di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Tutti ricorderanno soprattutto delle sue perenni discussioni con Rudy Zerbi per via di diverse opinioni sugli allievi della scuola. Adesso si reca spesso nello studio in qualità di giudice per realizzare delle classifiche con altri colleghi.

Inoltre ha partecipato con l’ex fidanzato di 20 anni più piccolo Stefano Macchi (attualmente legato sentimentalmente alla modella Elisa D’Ospina) a un’edizione di Temptation Island Vip. Nonostante alcune incomprensioni hanno deciso di andare via mano nella mano, ma dopo 8 anni hanno messo la parola fine. “Con Anna ci siamo lasciati di comune accordo perché era finito l’amore”, ecco cosa ha detto tempo fa durante un’intervista.

La Pettinelli ha una carriera degna di tutto rispetto. Dal piccolo schermo alla radio, qualsiasi cosa le propongono riesce sempre a fare tutto nel migliore dei modi. Ultimamente le hanno dato l’etichetta dell’opinionista. Il motivo? Ha commentato le dinamiche di un noto programma televisivo.

Andando nello specifico, si tratta del Grande Fratello Vip 7. La diretta di lunedì 27 febbraio 2023 è stata ricca di colpi di scena. La Pettinelli si è focalizzata maggiormente su Antonella Fiordelisi alle prese con Edoardo Donnamaria. Da un lato ha ottenuto consensi mentre dall’altro lato è stata criticata.

“Piangere senza lacrime”

Nella diretta Antonella ha scoperto di Edoardo e Nicole Murgia. I due si sono avvicinati molto nell’ultima settimana fino a darsi la mano a tavola davanti agli occhi di tutti. Come se non bastasse lui le ha toccato il seno per avere un’idea delle sue protesi. Antonella, una volta appreso ciò, si è recata in confessionale e ha pianto. Si è lamentata di quanto accaduto per poi incolpare lui della fine della storia.

Il commento non è tardato ad arrivare: “Piangere senza lacrime. Lo fanno nelle fiction di basso livello e al Gf Vip. Pessimi attori, copione scadente”, ecco cosa ha scritto Anna Pettinelli nella sua pagina personale di Twitter. In effetti anche Edoardo Tavassi ha notato questo particolare.

Un altro concorrente criticato dalla Pettinelli

Anche in passato la Pettinelli ha espresso un’opinione contro la ragazza: “Sono sempre da parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi”. Chiaro segno che non tollera per niente i suoi atteggiamenti.

Inoltre non ha nascosto la sua antipatia per Attilio Romita. Per questo motivo qualcuno ha ironizzato dicendo che sta facendo l’opinionista da casa del reality.