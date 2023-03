Beppe Vessicchio, perché ha abbandonato Maria anni fa: “Purtroppo non fa più…”

Dopo tanto tempo Beppe Vessicchio ha rivelato il motivo per cui ha abbandonato Maria anni fa. Secondo lui non fa più quello che faceva agli inizi. Per questo motivo lui ha semplicemente voltato pagina.

Il maestro Beppe Vessicchio ha cambiato totalmente abitudini lavorative da un po’ di anni a questa parte. Se né andato senza dare spiegazioni, adesso finalmente ha svelato il motivo del perché ha abbandonato Maria anni fa. La risposta non piacerà a tante persone dell’ambiente.

Beppe Vessicchio contro Maria De Filippi

Fino a un po’ di anni fa era normale vedere il maestro Beppe Vessicchio condurre il Festival di Sanremo. Poi ad un certo punto senza nessuna spiegazione, Vessicchio è sparito e al suo posto sono sopraggiunti altri maestri e direttori d’orchestra. Perfino Colapesce e Dimartino con la loro Musica leggerissima l’avevano citato nella loro canzone con le parole: “…I tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via…”.

Finalmente Vessicchio ha rivelato il motivo per cui ha lasciato Sanremo, semplicemente perché le condizioni “disumane” a cui venivano sottoposti i membri dell’orchestra non poteva tollerarli. Ormai non è più una questione di musica, ma una questione di share. Lavorare fino a notte tardi, riprendere le prove il mattino presto. Ha protestato ed è stato gentilmente fatto uscire dalla porta secondaria.

Ecco cosa ha dichiarato: “…Si deve tornare a degli orari più umani e non solo per la messa in onda televisiva, ma anche per i carichi di lavoro degli orchestrali…Ho chiesto ad Amadeus: ma lo sai quanto guadagna un violinista laureato? Lui sincero mi ha risposto, ‘non lo so’. Gli ho ribattuto, informati e poi mi dirai… A voi invece lo dico: per 5 settimane lavorative un orchestrale di Sanremo percepisce 2mila euro netti. È indecente, una paga da fame. Erano 110, sono rimasti in 30…”.

Ecco perché Vessicchio ha abbandonato Maria

Il maestro Beppe Vessicchio, agli esordi di Amici di Maria De Filippi, lavorava a stretto contatto con la nota conduttrice. Nella prima stagione, quando il programma si chiamava ancora Saranno Famosi, Beppe era sia un insegnante della scuola, sia il direttore dell’orchestra del programma. Ad un certo punto poi, senza nessuna parola, sparì.

Ecco svelato il perché ha abbandonato Maria De Filippi anni fa:”…Amici non è più lo stesso di allora. In televisione, come dice la signora De Filippi, per resistere è necessario saper cambiare pelle. E Amici, in quanto a numeri, va bene. Solo, trovo sia un po’ di tempo che non produce più niente, che vive una sorta di stanchezza”.